Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye kötü haber! Joachim Löw ve Raul Gonzalez

Son dakika haberleri | 'ye kötü haber! ve

Teknik direktör ile yollarını ayıran , takımın başına teknik sorumlu olarak 'nu getirdi. Sezon sonu için yeni bir teknik adam arayışına da giren sarı-lacivertlilere kötü haber 'in başkanı 'den geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 11:34
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye kötü haber! Joachim Löw ve Raul Gonzalez

'de sezon sonunda bir değişim yaşanabilir. Eflatun-beyazlılar ile yola devam etmek istese de sezon sonunda tüm cephelerde yaşanabilecek bir başarısızlık sonrası yeni teknik direktör ile yola devam etme seçeneğini de masada tutuyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye kötü haber! Joachim Löw ve Raul Gonzalez

AS'ın haberine göre; , 'ın geleceği hakkında olumlu bakıyor. ve 'da durum beklenen kadar iyi olmasa da henüz havlu atılmadı. Zinedine 'ın iki kupadan birini getirmesi durumunda yola devam edilecek. Ancak, her iki cephede de 'bozgun' olursa Zidane ile yollar ayrılacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye kötü haber! Joachim Löw ve Raul Gonzalez

PEREZ'İN PLANI: LÖW VE RAUL

Başkanı 'in gönlü 'da olsa da, Arjantinli teknik adamın ile ocak ayında uzun vadeli bir sözleşme yapması bu ihtimal imasadan kaldırdı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye kötü haber! Joachim Löw ve Raul Gonzalez

ve kurmaylarının hazırladığı alternatif plan ise ve ...

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye kötü haber! Joachim Löw ve Raul Gonzalez

ANCELOTTI-ZIDANE GİBİ: LÖW-RAUL

Geçmişte ve 'ı birlikte takımın başına getiren ve kazanan Perez, yine aynı formülü uygulayacak. O dönem deneyimli teknik adam Ancelotti 1 numarayken, kulübün geleceği olarak görülen ise yardımcılığını yürütüyordu. Ancelotti'nin gitmesinin ardından bir efsanesi olan ve 'yı çalıştıran Zinedine Zidane kulübü devralmıştı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye kötü haber! Joachim Löw ve Raul Gonzalez

Perez, ile yolların ayrılması durumunda yine aynı yolda gidecek. Deneyimli teknik adam , 1 numara olacak. 'yı çalıştıran ve şu ana kadar altyapı takımlarında gösterdiği performansla takdir toplayan 2 numara olacak. Raul, Löw'ün yanında hem gözlemci olacak hem de teknik direktörlüğü için deneyim kazanacak. Löw, Ancelotti gibi gidince de yerine Raul gelecek.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye kötü haber! Joachim Löw ve Raul Gonzalez

LÖW, 11 TEMMUZ'DA BIRAKACAK

ile de adı anılan , 11 Temmuz 2021'de sona erecek EURO 2020'nin ardından Almanya Milli Takım'daki teknik direktörlük görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

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