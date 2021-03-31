Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye kötü haber! Joachim Löw ve Raul Gonzalez

Real Madrid'de sezon sonunda bir değişim yaşanabilir. Eflatun-beyazlılar Zinedine Zidane ile yola devam etmek istese de sezon sonunda tüm cephelerde yaşanabilecek bir başarısızlık sonrası yeni teknik direktör ile yola devam etme seçeneğini de masada tutuyor.

AS'ın haberine göre; Real Madrid, Zinedine Zidane'ın geleceği hakkında olumlu bakıyor. Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da durum beklenen kadar iyi olmasa da henüz havlu atılmadı. Zinedine Zidane'ın iki kupadan birini getirmesi durumunda yola devam edilecek. Ancak, her iki cephede de 'bozgun' olursa Zidane ile yollar ayrılacak.