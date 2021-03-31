Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye kötü haber! Joachim Löw ve Raul Gonzalez

Florentino Perez ve kurmaylarının hazırladığı alternatif plan ise Joachim Löw ve Raul Gonzalez...
ANCELOTTI-ZIDANE GİBİ: LÖW-RAUL
Geçmişte Carlo Ancelotti ve Zinedine Zidane'ı birlikte takımın başına getiren ve Şampiyonlar Ligi kazanan Perez, yine aynı formülü uygulayacak. O dönem deneyimli teknik adam Ancelotti 1 numarayken, kulübün geleceği olarak görülen Zidane ise yardımcılığını yürütüyordu. Ancelotti'nin gitmesinin ardından bir Real Madrid efsanesi olan ve Real Madrid B takımı Castilla'yı çalıştıran Zinedine Zidane kulübü devralmıştı.
Perez, Zidane ile yolların ayrılması durumunda yine aynı yolda gidecek. Deneyimli teknik adam Joachim Löw, 1 numara olacak. Castilla'yı çalıştıran ve şu ana kadar altyapı takımlarında gösterdiği performansla takdir toplayan Raul Gonzalez 2 numara olacak. Raul, Löw'ün yanında hem gözlemci olacak hem de Real Madrid teknik direktörlüğü için deneyim kazanacak. Löw, Ancelotti gibi gidince de yerine Raul gelecek.