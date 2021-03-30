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ile 3 yıllık sözleşme yeniledi

Kadın Voleybol Takımı, takım kaptanı ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 17:59
Fenerbahçe Opet Eda Erdem Dündar ile 3 yıllık sözleşme yeniledi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2008 yılından bu yana terlettiği formamız ile sayısız başarıya imza atmış olan ve tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilen Kadın Voleybol Takımımız ile A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı , 3 yıl daha bizimle!

Her zaman ruhu ve aidiyetiyle taşıdığı çubuklu formamızla kazanılmış Şampiyonluğu, Şampiyonluğu, Süper Kupa Şampiyonluğu, CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu gibi sayısız başarının mimarlarından biri olan kaptan Eda Erdem Dündar ile sözleşme yeniledik.
Yapılan anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyor; Eda Erdem Dündar'a, ile nice zaferler ve kupalı sezonlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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