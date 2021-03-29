Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi'den transfer sözleri! "Lazio ile 5 yıl kontratım var"

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, henüz yeni takımında kendini gösterme şansı bulamadı. Golcü oyuncu, İtalya'ya transfer olur olmaz Covid'e yakalanmıştı. Kosovalı futbolcu, milli maç sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'ye döneceği yönündeki iddiaları yalanladı ve şunları dile getirdi:

Lazio kariyerim Covid-19 ve sakatlıklarla şanssız başladı. Avusturya'daki sezon öncesi kampını da kaçırdım. İtalyanca öğreniyorum. Takıma adapte olmaya da başladım. Lazio ile 5 yıllık sözleşmem var. Burada olmaktan mutluyum.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada 2 gol atarken 1 de asist yaptı.