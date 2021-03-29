Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi'den transfer sözleri! "Lazio ile 5 yıl kontratım var"

Son dakika spor haberi: 'den transfer sözleri! " ile 5 yıl kontratım var"

Son dakika haberleri... Sezon başında transfer olduğu 'da henüz bekleneni veremeyen Kosovalı forvet 'nin adı Türk takımlarıyla anılıyordu. Yıldız golcü, yaptığı açıklama ile bu iddialara yanıt verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 13:41
Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi'den transfer sözleri! "Lazio ile 5 yıl kontratım var"

Sezon başında 'den 'ya transfer olan , henüz yeni takımında kendini gösterme şansı bulamadı. Golcü oyuncu, 'ya transfer olur olmaz Covid'e yakalanmıştı. Kosovalı futbolcu, milli maç sonrası yaptığı açıklamada 'ye döneceği yönündeki iddiaları yalanladı ve şunları dile getirdi:

Lazio kariyerim Covid-19 ve sakatlıklarla şanssız başladı. Avusturya'daki sezon öncesi kampını da kaçırdım. İtalyanca öğreniyorum. Takıma adapte olmaya da başladım. Lazio ile 5 yıllık sözleşmem var. Burada olmaktan mutluyum.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 25 karşılaşmada 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

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