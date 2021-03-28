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Son dakika haberleri | 'dan 'a tebrik!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 'e karşı 2 gol birden atan , maçın yıldızı oldu. Milli futbolcuyla görüntülü görüşen Teknik Direktörü , tebriklerini iletti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 14:13
Son dakika FB haberleri | Emre Belözoğlu'dan Ozan Tufan'a tebrik!

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci Yukatel ile karşılaşacak olan 'de hazırlıklar devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, 'nde, teknik sorumlu yönetiminde sabah idmanı gerçekleştirdi. Emre Belözoğlu, karşılaşmasının 4'üncü ve 59'uncu dakikasında bulduğu goller ile ekipte 2 gol kaydeden ile görüntülü görüşme yaptı. Ozan Tufan'ı tebrik eden Emre Belözoğlu, başarılarının devamını diledi.

BULAŞ ZİNCİRİ KIRILDI

Fenerbahçe'de koronavirüs bulaş zinciri ise kırıldı. Sarı-lacivertli ekipte daha önce yapılan koronavirüs testlerinde 5 oyuncu pozitif çıkmıştı. Son yapılan test sonuçlarında güzel haberler alan sarı-lacivertli ekipte bulaş zinciri de kırılmış oldu.

TAKIMDA MORALLER YERİNDE

Fenerbahçe'de yeni ekibin göreve başlamasıyla moraller de yerine geldi. Emre Belözoğlu takım oyununu geliştirmek için daha farklı bir oyun kurgusu üzerine çalışmalarını yapıyor.

Daha ofansif, önde basan ve kompakt bir oyun anlayışının temellerinin atılması için yoğun çaba sarf eden Emre Belözoğlu, pratik yaptırarak hedefini başarmak istiyor. Milli takımlarda yer alan oyuncuların da katılmasının ardından antrenman sayıları arttıkça takıma yeni bir görüntü oturtulması hedefleniyor.

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