Patron Belözoğlu

Son haftaların tartışılan ismi Erol Bulut, dün resmen Fenerbahçe Teknik Direktörlük görevinden alındı. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, genç hocayla dün itibarıyla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Fenerbahçemizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında sportif direktörümüz Emre Belözoğlu, futbol takımının teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

İLK TERCİH JOACHİM LÖW

Uzun süredir görevden alınacağı konuşulan Erol Bulut'un ardından gelecek sezon için adaylar da belirlenmeye başladı. Listenin ilk sırasında Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Almanya Milli Takımı'nı bırakacağını açıklayan Jochaim Löw yer alıyor. Alman hocanın alternatiflerini de belirleyen yönetimde; River Plate'i çalıştıran Gallardo, boşta olan Razvan Lucescu ve Zico'nun isimleri öne çıkıyor. Yönetimin Zico ile birlikte yıllarca Çubuklu'yu giyen Alex de Souza'yı da teknik heyette görmek istediği iddia ediliyor.

PRO-LİSANS KRİZİ!

İdareci kimliğiyle kulübede oturma yetkisi bulunan Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak ise iki hafta kulübede olabilecek. UEFA A Lisansı bulunan Belözoğlu'nun pro-lisansının olmaması nedeniyle Fenerbahçe, 2 hafta sonra takımın başına pro-lisansı olan bir teknik direktör getirmek zorunda kalacak. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon da pro-lisansı olduğu için Tahir Karapınar ile son 8 haftayı tamamlamıştı.

6 HOCA GÖNDERDİ

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, son 3 sezonda 6 hoca değişikliği yaptı. Göreve geldikten sonra Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Koç, takımın başına Phillip Cocu'yu getirdi. Hollandalının ardından yardımcısı Erwin Koeman ile yola devam eden sarı lacivertliler sırasıyla Ersun Yanal, Tahir Karapınar ve Erol Bulut ile çalıştı.