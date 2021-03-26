Haberler Fenerbahçe Patron Belözoğlu

Sarı-lacivertlilerde puan kayıplarının ardından teknik direktör ’la yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de kalan haftalarda takımın başında 'nun olacağı açıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 21:41 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 07:15
Patron Belözoğlu
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Son haftaların tartışılan ismi , dün resmen Fenerbahçe Teknik Direktörlük görevinden alındı. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, genç hocayla dün itibarıyla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Fenerbahçemizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında sportif direktörümüz , futbol takımının teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

İLK TERCİH JOACHİM LÖW
Uzun süredir görevden alınacağı konuşulan Erol Bulut'un ardından gelecek sezon için adaylar da belirlenmeye başladı. Listenin ilk sırasında Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 'nı bırakacağını açıklayan Jochaim Löw yer alıyor. Alman hocanın alternatiflerini de belirleyen yönetimde; 'i çalıştıran Gallardo, boşta olan ve Zico'nun isimleri öne çıkıyor. Yönetimin Zico ile birlikte yıllarca Çubuklu'yu giyen 'yı da teknik heyette görmek istediği iddia ediliyor.

PRO-LİSANS KRİZİ!
İdareci kimliğiyle kulübede oturma yetkisi bulunan Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak ise iki hafta kulübede olabilecek. UEFA A Lisansı bulunan Belözoğlu'nun pro-lisansının olmaması nedeniyle Fenerbahçe, 2 hafta sonra takımın başına pro-lisansı olan bir teknik direktör getirmek zorunda kalacak. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon da pro-lisansı olduğu için ile son 8 haftayı tamamlamıştı.

6 HOCA GÖNDERDİ
başkanlığındaki Fenerbahçe, son 3 sezonda 6 hoca değişikliği yaptı. Göreve geldikten sonra ile yollarını ayıran Koç, takımın başına 'yu getirdi. Hollandalının ardından yardımcısı ile yola devam eden sarı lacivertliler sırasıyla , Tahir Karapınar ve Erol Bulut ile çalıştı.

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