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hüsranı

Savaşı adeta forvetsiz sürdüren ’da Tanzanyalı, stoper kadar (4) gol atabildi, düş kırıklığı yaşattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 00:04 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Samatta hüsranı

'de golcüler kayıpları oynamaya devam ediyor. En büyük hayal kırıklığı ise sezon başında 'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Mbwana 'da yaşanıyor. Tanzanyalı forvet, karşısında da bulduğu şansı değerlendiremezken, süre aldığı 23 lig maçında yalnızca 4 gol atabildi ve rakip stoperlerle yarışır hale geldi. Beşiktaşlı , derbide attığı golle ligde 4 gole ulaşırken, Samatta'yı yakaladı.

'un stoperi ise 6 golle krallık yarışında Samatta'nın önünde. Yönetimin, 4 yıllık sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki isme şimdiden kulüp aramaya başladığı belirtiliyor.

6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sezon sonunda otomatik devreye girecek satın alma şartları gereği Samatta için Aston Villa'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Sportif sonuçlara göre 750 bin euro da bonus verilecek.

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