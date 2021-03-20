Fenerbahçe'den Shaqiri'ye kanca!

Kanarya bu sezon birçok önemli yıldızı renklerine bağlamasına rağmen bir türlü istediği saha sonuçlarını alamadı. Hala şampiyonluk yarışında ancak oyunu yeterli bulunmuyor. Sarılacivertliler bir kez daha transfere sarıldı. Hedef bu defa hata yapmadan 'nokta atışı' isimlerle kadroyu güçlendirmek. İngiliz basını da tam bu sırada Fenerbahçe'nin Liverpool'un kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri ile ilgilendiğini yazdı. Liverpool Echo'nun haberine göre Kanarya, İsviçreli yıldızın transferi için Lazio ve Sevilla ile kıran kırana bir mücadele içine girmiş durumda.



LIVERPOOL'DA GÖZDEN DÜŞTÜ

Xherdan Shaqiri, Liverpool'da figüran durumuna düştü. Kısa bir süre önce dünya yıldızları arasında sayılan 29 yaşındaki futbolcu, yeni bir transferle kariyerini bir kez daha parlatmayı hedefliyor. Yıldız oyuncunun, bu sebeple de Premier Lig devinden ayrılmayı kafasına koyduğu belirtildi. Liverpool Echo'nun haberinde Shaqiri transferinde en şanslı kulübün Lazio olduğu ancak Fenerbahçe'nin de bu işi sonuna kadar kovalayacağı yazıldı. Kanarya bu sezon hücum hattına kattığı isimlerden istediği verimi alamamıştı. Bu sebeple de gelecek sezondan itibaren marka isimleri düşünüyor.



DEVLERDE OYNADI

Xherdan Shaqiri kısa süre öncesine kadar futbol piyasasında hatrı sayılır kanat oyuncularından biri olarak gösteriliyordu. İsviçreli yıldız kariyeri boyunca Basel, İnter, Bayern Münih gibi büyük kulüplerin formasını taşıdı. İsviçre Milli Takımı'nda 83 defa boy gösterdi. 22 golü bulunuyor.



GÖREV ADAMI

Xherdan Shaqiri kariyerinin büyük bölümünü kanat oynayarak geçirdi ancak farklı pozisyonlarda da görev alabiliyor. Raket gibi kullandığı sol ayağı ve üstün oyun aklıyla 10 numara pozisyonda da tercih ediliyor. Yardımcı forvet olarak da bir hayli etkili bir isim.