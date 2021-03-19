Haberler Fenerbahçe İşte Löw'den sonra Fenerbahçe'yle adı anılan diğer isim!

İşte Löw'den sonra 'yle adı anılan diğer isim!

’un derbi sonrası kaderi netleşecek. Ancak yönetim her türlü sonuca rağmen yola onunla devam etmeyecek. İki hocadan biri gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 01:04
İşte Löw'den sonra Fenerbahçe'yle adı anılan diğer isim!

'de G.Birliği önünde alınan yenilgi bardağı taşırdı! Yönetim, Teknik Direktör ile önümüzdeki sezon devam etmeyecek. Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezon yeni hocasıyla mücadele edecek. Yönetimin önceliği ise 'nı bırakacağını açıklayan .

FENER GELECEK CEVABI BEKLİYOR
Takvim'in haberine göre 'un Alman teknik adama teklifi ilettiği ve tecrübeli hocadan gelecek cevabı beklemeye geçtiği öğrenildi. Löw'ün alternatifi ise Hırvat Milli Takımı'nı çalıştıran


MİLLİ TAKIM NEDENİYLE OLMADI
Bilindiği gibi Fenerbahçe, tecrübeli hocayla daha önce temasa geçmiş ama Hırvat Milli Takımı'nı çalıştırdığı için transfer gerçekleşmemişti… Bu yaz o da milli takımı bırakabilir.


KALMA İHTİMALİ ORTADAN KALKTI
Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut derbisini kaybederse sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak. Bulut, hafta sonu kazansa bile sezon sonu yollar ayrılacak.

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