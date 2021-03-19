İşte Löw'den sonra Fenerbahçe'yle adı anılan diğer isim!

Fenerbahçe'de G.Birliği önünde alınan yenilgi bardağı taşırdı! Yönetim, Teknik Direktör Erol Bulut ile önümüzdeki sezon devam etmeyecek. Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezon yeni hocasıyla mücadele edecek. Yönetimin önceliği ise Alman Milli Takımı'nı bırakacağını açıklayan Joachim Löw.



FENER GELECEK CEVABI BEKLİYOR

Takvim'in haberine göre Ali Koç'un Alman teknik adama teklifi ilettiği ve tecrübeli hocadan gelecek cevabı beklemeye geçtiği öğrenildi. Löw'ün alternatifi ise Hırvat Milli Takımı'nı çalıştıran Zlatko Dalic…



MİLLİ TAKIM NEDENİYLE OLMADI

Bilindiği gibi Fenerbahçe, tecrübeli hocayla daha önce temasa geçmiş ama Hırvat Milli Takımı'nı çalıştırdığı için transfer gerçekleşmemişti… Bu yaz o da milli takımı bırakabilir.



KALMA İHTİMALİ ORTADAN KALKTI

Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut Beşiktaş derbisini kaybederse sezon sonuna kadar takımı Emre Belözoğlu çalıştıracak. Bulut, hafta sonu kazansa bile sezon sonu yollar ayrılacak.