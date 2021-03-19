Haberler Fenerbahçe Pelkas derbi öncesi Erol Bulut'a ne söyledi? İşte o konuşma

Pelkas derbi öncesi 'a ne söyledi? İşte o konuşma

'nin Yunan yıldızı Pelkas, zorlu maçı öncesi teknik direktör ile görüşme gerçekleştirdi. Pelkas, “Forvet arkasında kendimi çok daha rahat hissediyorum” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 00:14 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 01:17
Pelkas derbi öncesi Erol Bulut'a ne söyledi? İşte o konuşma

Forvet arkası yerine sol kanatta oynatılması eleştiri konusu olan 'ın Teknik Direktörü ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Yunan oyuncunun Erol Bulut'a, "Kendimi forvet arkasında çok daha rahat hissediyorum. Sol kanat yerine ortada oynamak her zaman verimimi arttırmıştır" dediği öğrenildi. Bu arada dün bir açıklama yapan Pelkas, "Şampiyonluk noktasında her zaman inancımız var. Bazen ağaca değil ormana bakmak gerek. Derbiyi kazanmak istiyoruz. Yeni hoca ve yeni oyuncular bana göre iyi bir çözüm değil. Derbide sahada savaşan bir Fenerbahçe olacak. Bunu herkes görecek"w ifadelerini kullandı.Pelkas, Erol Bulut ile bire bir görüşme yaptı. Yunan oyuncu, "Forvet arkasında kendimi çok daha rahat hissediyorum" dedi. ()

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