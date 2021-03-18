Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine Trabzon taktiği! O isimler 11'e dönüyor

Son dakika haberleri | 'de derbisine taktiği! O isimler 11'e dönüyor

'in 31. haftasında lider ile sezonun maçına çıkacak olan 'de hazırlıklar sürüyor. Pazar akşamı oynanacak maç öncesinde teknik direktör , flaş bir karar aldı. Genç teknik adam 'ı, ve maçındaki taktiği ile yıkmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 22:32 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine Trabzon taktiği! O isimler 11'e dönüyor

'de derbi hazırlıkları sürüyor. Bu sezon 3. kez kırılma maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, kazanıp şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine Trabzon taktiği! O isimler 11'e dönüyor

Teknik direktör 'un Vodafone Park'ta ve deplasmanlarındaki stratejiyi uygulaması bekleniyor. Öncelikli hedef savunma güvenliği ve orta sahada üstünlüğü ele geçirmek olacak. Bunun için tüm oyuncular pres yapacak, sahada herkes birbirine yardımcı olup, 90 dakika savaşacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine Trabzon taktiği! O isimler 11'e dönüyor

Hücum planları ise hızlı ve sonuç alıcı ataklar üzerine kurulacak. Başrolde olacak. Yunan yıldız başarılı olduğu forvet arkasında oynayacak. Cezası biten ile Osayi Samuel kanatlarda ona eşlik edecek.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine Trabzon taktiği! O isimler 11'e dönüyor

Kanarya'da en büyük sıkıntı forvet hattında. Bu mevkide kimin yer alacağı antrenmanlardaki denemelerden sonra belli olacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine Trabzon taktiği! O isimler 11'e dönüyor

Orta sahada ise Gustavo'nun yanındaki forma için , ve yarışıyor. Mücadeleci özelliğiyle Mert Hakan bir adım önde.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine Trabzon taktiği! O isimler 11'e dönüyor

CANER ERKİN İŞ BAŞINA

Savunmada göbekte ile ikilisi yerlerini koruyacak. Sağ bekte sakatlanan Gökhan'ın yerine oynarken, sol bekte ise kadro dışı cezası kaldırılan Erkin'in Filip Novak'tan formasını geri alması bekleniyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine Trabzon taktiği! O isimler 11'e dönüyor

'un Novak'ın performansını yetersiz bulduğu gelen haberler arasında. idmanlarda istekli haliyle göz dolduruyor.

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