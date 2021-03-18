Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine Trabzon taktiği! O isimler 11'e dönüyor

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor. Bu sezon 3. kez kırılma maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, kazanıp şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un Vodafone Park'ta Trabzonspor ve Konyaspor deplasmanlarındaki stratejiyi uygulaması bekleniyor. Öncelikli hedef savunma güvenliği ve orta sahada üstünlüğü ele geçirmek olacak. Bunun için tüm oyuncular pres yapacak, sahada herkes birbirine yardımcı olup, 90 dakika savaşacak.