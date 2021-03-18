Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisine Trabzon taktiği! O isimler 11'e dönüyor

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor. Bu sezon 3. kez kırılma maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, kazanıp şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor. Bu sezon 3. kez kırılma maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, kazanıp şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.
Teknik direktör Erol Bulut'un Vodafone Park'ta Trabzonspor ve Konyaspor deplasmanlarındaki stratejiyi uygulaması bekleniyor. Öncelikli hedef savunma güvenliği ve orta sahada üstünlüğü ele geçirmek olacak. Bunun için tüm oyuncular pres yapacak, sahada herkes birbirine yardımcı olup, 90 dakika savaşacak.
Hücum planları ise hızlı ve sonuç alıcı ataklar üzerine kurulacak. Başrolde Dimitris Pelkas olacak. Yunan yıldız başarılı olduğu forvet arkasında oynayacak. Cezası biten Enner Valencia ile Osayi Samuel kanatlarda ona eşlik edecek.
Kanarya'da en büyük sıkıntı forvet hattında. Bu mevkide kimin yer alacağı antrenmanlardaki denemelerden sonra belli olacak.
Orta sahada ise Gustavo'nun yanındaki forma için Sosa, Mert Hakan ve Ozan Tufan yarışıyor. Mücadeleci özelliğiyle Mert Hakan bir adım önde.
CANER ERKİN İŞ BAŞINA
Savunmada göbekte Szalai ile Serdar Aziz ikilisi yerlerini koruyacak. Sağ bekte sakatlanan Gökhan'ın yerine Sangare oynarken, sol bekte ise kadro dışı cezası kaldırılan Caner Erkin'in Filip Novak'tan formasını geri alması bekleniyor.
Erol Bulut'un Novak'ın performansını yetersiz bulduğu gelen haberler arasında. Caner idmanlarda istekli haliyle göz dolduruyor.