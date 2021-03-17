Son dakika spor haberi: Eski futbolcudan flaş itiraf! "Löw Fenerbahçe'ye aşık"

"FENERBAHÇE'YE AŞIK"



Benim de Fenerbahçe'ye gelmemde emeği vardır. Beni Fenerbahçe'ye tavsiye eden Löw'dür. Ben o dönemde Karlsruher takımına gelmiştim. Oradan gördü. Löw dünya çapında bir isim. Alman milli takımını bırakıyor ve Fenerbahçe'ye aşık. Şimdi Löw'ün getirilmesi gerektiğini ben mi söyleyeceğim (?). Fenerbahçe'nin, kadroda yer alan dünya çapında isimlerin altında ezilmeyen bir teknik direktöre ihtiyacı var.

Mesut Özil'i Alman milli takımına alan Löw'dür. Emre Belozoğlu başarılı mı değil mi burada ortaya çıkacak. Kadronun altında ezilen bir teknik direktöre mi gidecek yoksa Löw gibi dünya çapında bir teknik direktöre mi teklif götürecek. Artık başkanın masaya yumruğunu vurması gerekir. Bu sezon da giderse, herkesin masası, sandalyesi sarsılır" dedi.