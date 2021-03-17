Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Eski futbolcudan flaş itiraf! "Löw Fenerbahçe'ye aşık"

Son dakika spor haberi: Eski futbolcudan flaş itiraf! " 'ye aşık"

Son dakika spor haberi: 'nin eski futbolcularından , sarı lacivertli takımda eleştirilerin odağı olan teknik direktör , , ve ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akın, "Mesut Özil'i alan 'dür" ifadelerini kullanırken, flaş itiraflarda bulundu. İşte o sözleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:12 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 17:02
Son dakika spor haberi: Eski futbolcudan flaş itiraf! "Löw Fenerbahçe'ye aşık"

'de sonrası dönem ile ilgili olarak, 'ün ismi ön plana çıkıyor. Avrupa Şampiyonası finalleri sonrası Alman milil takımını bırakacağını açıklayan 'le ilişkileri çok iyi olan, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu bu konuda önemli açıklamalar yaptı.

Son dakika spor haberi: Eski futbolcudan flaş itiraf! "Löw Fenerbahçe'ye aşık"

Radyospor'a konuşan , "A lisans sahibiyim, şu anda bir takımda yardımcı antrenör olarak çalışabilirim. Ali Koç, seçime girdiğinde kendisine çok destek verdim. 'ye çok büyük hava getireceğini düşündüm. Ama şu anda durum zor. 3 sezonda da şampiyonluk gelmezse, gerçekten durum çok kötüye gidecek. Başkanın devreye girmesi gerekir.

Son dakika spor haberi: Eski futbolcudan flaş itiraf! "Löw Fenerbahçe'ye aşık"

"BU SİSTEM TÜRKİYE'DE İŞLEMİYOR"

Önce Comolli, şimde Emre Belozoğlu... Bu sistem Türkiye'de işlemiyor. Başkan ağırlığını koymalı; ayrıca , Galatasaray maçından sonra gönderilmeliydi. Sonraki dönemde alınan birkaç galibiyet aldatıcı oldu, , 60 gol yemiş Gençlerbirliği'ne mağlup oluyor ve şampiyonluk yarışının neredeyse dışında kalıyor. Bunlar beni çok üzüyor. Ben bir tweet attım. , Fenerbahçe'yi çok seviyor.

Son dakika spor haberi: Eski futbolcudan flaş itiraf! "Löw Fenerbahçe'ye aşık"

"FENERBAHÇE'YE AŞIK"

Benim de 'ye gelmemde emeği vardır. Beni Fenerbahçe'ye tavsiye eden 'dür. Ben o dönemde Karlsruher takımına gelmiştim. Oradan gördü. Löw dünya çapında bir isim. Alman milli takımını bırakıyor ve Fenerbahçe'ye aşık. Şimdi Löw'ün getirilmesi gerektiğini ben mi söyleyeceğim (?). Fenerbahçe'nin, kadroda yer alan dünya çapında isimlerin altında ezilmeyen bir teknik direktöre ihtiyacı var.

Son dakika spor haberi: Eski futbolcudan flaş itiraf! "Löw Fenerbahçe'ye aşık"

'i alan 'dür. Emre Belozoğlu başarılı mı değil mi burada ortaya çıkacak. Kadronun altında ezilen bir teknik direktöre mi gidecek yoksa Löw gibi dünya çapında bir teknik direktöre mi teklif götürecek. Artık başkanın masaya yumruğunu vurması gerekir. Bu sezon da giderse, herkesin masası, sandalyesi sarsılır" dedi.

Son dakika spor haberi: Eski futbolcudan flaş itiraf! "Löw Fenerbahçe'ye aşık"

"JOACHIM LÖW'E DÜNYA ÇAPINDA ÜNLÜ TAKIMLARIN TEKLİFİ VAR"

'ün de yaşadığı Almanya'nın Freiburg kentinde yaşayan ve Alman teknik direktörün en güvendiği Türk arkadaşı olan Ali Polat da "'e dünya çapında ünlü takımların teklifi var; ama Löw'ün 'ye karşı özel bir ilgisi var. 'ı Fenerbahçe'ye kazandıran da Löw'dür.

Son dakika spor haberi: Eski futbolcudan flaş itiraf! "Löw Fenerbahçe'ye aşık"

Kesin olarak biliyorum, 'e 'ye gitmesi yönünde telkinde bulundu. Fenerbahçe, için özel bir kulüp ve onun ismi, net biliyorum, şu anda Fenerbahçe'nin masasında... Löw'ün 'la iyi ilişkileri hâlen devam ediyor. Dolayısıyla Serhat ile Fenerbahçe'de birlikte çalışmak ister" şeklinde konuştu.

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