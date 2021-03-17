Son dakika spor haberi: Eski futbolcudan flaş itiraf! "Löw Fenerbahçe'ye aşık"

Fenerbahçe'de Erol Bulut sonrası dönem ile ilgili olarak, Joachim Löw'ün ismi ön plana çıkıyor. Avrupa Şampiyonası finalleri sonrası Alman milil takımını bırakacağını açıklayan Löw'le ilişkileri çok iyi olan, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın bu konuda önemli açıklamalar yaptı.
Radyospor'a konuşan Serhat Akın, "A lisans sahibiyim, şu anda bir takımda yardımcı antrenör olarak çalışabilirim. Ali Koç, seçime girdiğinde kendisine çok destek verdim. Fenerbahçe'ye çok büyük hava getireceğini düşündüm. Ama şu anda durum zor. 3 sezonda da şampiyonluk gelmezse, gerçekten durum çok kötüye gidecek. Başkanın devreye girmesi gerekir.
"BU SİSTEM TÜRKİYE'DE İŞLEMİYOR"
Önce Comolli, şimde Emre Belozoğlu... Bu sistem Türkiye'de işlemiyor. Başkan ağırlığını koymalı; ayrıca Erol Bulut, Galatasaray maçından sonra gönderilmeliydi. Sonraki dönemde alınan birkaç galibiyet aldatıcı oldu, Fenerbahçe, 60 gol yemiş Gençlerbirliği'ne mağlup oluyor ve şampiyonluk yarışının neredeyse dışında kalıyor. Bunlar beni çok üzüyor. Ben bir tweet attım. Joachim Löw, Fenerbahçe'yi çok seviyor.