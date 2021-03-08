Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Tek çare 3 puan! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Tek çare 3 puan! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

Spor Toto 'de son olarak Antalyaspor'la evinde berabere kalıp şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, bugün Konyaspor'a konuk olacak .Sarı-lacivertliler zirve yarışından kopmamak için mutlak üç puanı hedefliyor. İşte 'un Konyaspor karşısında sahaya sürmeyi düşündüğü ilk 11...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 22:11 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Tek çare 3 puan! İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'i

Fenerbahçe, 'in 29. haftasında bugün deplasmanda ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı yönetecek. Geçen haftada sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok önemli 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. 'un teknik direktörlüğe gelmesinin ardından yükselişe geçen Konyaspor da çıkışını devam ettirmek istiyor. Yeşil-beyazlılar ligdeki son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Geçen sezon Konya'da oynanan karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

MESUT ÖZİL SAKAT, CANER KADRO DIŞI
Antalyaspor maçında ayak bileği bağlarında yırtık oluşan , disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan ve sakatlıkları bulunan , ile bu akşam forma giyemeyecek. Caner ile ilgili son karar, Konyaspor maçından sonra başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.

YÖNETMEN PELKAS
Takımın hücumda lideri bugün Dimitris Pelkas olacak. Yunan yıldız, Mesut'un yokluğunda 10 numara pozisyonunda serbest adam olarak forma giyecek. Buluştuğu topları gol ve asiste çevirmeye çalışacak. ve Enner Valencia da kanatlarda Pelkas'a eşlik edecek. Forvette ise yeniden Mame Thiam yer alacak. Samatta kulübeye dönecek.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Jevtovic, Diomande, Sekidika, Hadziahmetovic, Cikalleshi, Daci

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo (Osayi), İrfan Can, Valencia, Pelkas, Thiam

YENİDEN SERDAR AZİZ
Erol Bulut'un savunmada ile arasında tercihini Serdar'dan yana yapması bekleniyor. Sarı kart cezası biten tecrübeli oyuncu, Attila Szalai'ye eşlik edecek. İkili uyumu ile dikkat çekiyor. Antalyaspor maçında yenilen golde hata yapan Tisserand ise yedek soyunacak. Serdar Aziz hafta boyunca idmanlarda çok istekliydi.

3 OYUNCU SINIRDA
Sarı-lacivertli ekipte 3'er sarı kartlı isimlere uyarı yapıldı. Enner Valencia, Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci bugün de sarı kart görmeleri halinde bir sonraki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

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