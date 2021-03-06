Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de tarihi karar! İşte yedeğe çekilecek isimler

EN BEĞENİLEN TANDEM SAHADA

Bu sezon sakatlıklar ve kart cezalıları nedeniyle 10 değişik defans tandemiyle sahaya çıkmak zorunda kalan Bulut, Konya karşısında Serdar'ın cezasının bitmesiyle, en beğenilen ikili olan Serdar-Szalai'yi sahaya sürecek.