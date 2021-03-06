Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de tarihi karar! İşte yedeğe çekilecek isimler

Son dakika haberleri | 'de tarihi karar! İşte yedeğe çekilecek isimler

'in 28. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kalan 'de büyük bir değişim yaşanacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör , maçında ilk 11'de tam 5 ismi değiştirecek. Kanarya'da sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. de cezasını tamamlamasının ardından takıma dönecek. İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçında sahaya süreceği isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 10:55
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de tarihi karar! İşte yedeğe çekilecek isimler

Kendi sahasında 'la 1-1 berabere kalarak yeniden sarsılan 'de pazartesi günü oynanacak maçıyla birlikte kadroda önemli ve kalıcı değişiklikler yapılacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de tarihi karar! İşte yedeğe çekilecek isimler

Cezalılar ve sakatlıklar nedeniyle bir türlü istediği kadroyu saha süremeyen , Konya'da ideal 11'ine büyük ölçüde kavuşacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de tarihi karar! İşte yedeğe çekilecek isimler

23. haftadaki Hatay deplasmanında dizine aldığı darbeyle sakatlanan ve 'yi 5 lig, 1 kupa maçında yalnız bırakan Gustavo'nun Konya'da formasına kavuşma ihtimali son derece yüksek.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de tarihi karar! İşte yedeğe çekilecek isimler

EN BEĞENİLEN TANDEM SAHADA

Bu sezon sakatlıklar ve kart cezalıları nedeniyle 10 değişik defans tandemiyle sahaya çıkmak zorunda kalan Bulut, Konya karşısında Serdar'ın cezasının bitmesiyle, en beğenilen ikili olan Serdar-'yi sahaya sürecek.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de tarihi karar! İşte yedeğe çekilecek isimler

'in oynadığı maçlarda kanada çekildiği için verimi düşen Pelkas, Konya maçıyla birlikte orta sahanın merkezindeki ideal görevine dönecek.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de tarihi karar! İşte yedeğe çekilecek isimler

Yunan oyuncunun arkasında da -, onların arkasında da dün idmanda takımla çalışan 'nun oynaması bekleniyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de tarihi karar! İşte yedeğe çekilecek isimler

FERDİ İLK 11'E

maçını koparan isim olan 'nun da Konya'da ilk 11'de çıkacağı belirtildi. Bir başka değişiklik ise forvette olacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de tarihi karar! İşte yedeğe çekilecek isimler

Gol noktalarında yetersiz kalan ve Cisse'nin kulübeye çekilip, 'nın tek forvet oynatılacağı tahmin ediliyor. Hürriyet'in haberine göre böylelikle maçına göre 11'de 5 değişiklik birden yapılacak.

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