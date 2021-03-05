Son dakika spor haberleri | Hıncal Uluç'tan o hakeme şok sözler! "Koyu Fenerbahçeli"

Nihat Bey de bakıyor..

Sadece bakıyor.. İşi bakmak çünkü..

Görmek ve çözmek umurunda değil.



Ondan hesap soran da yok.. Oysa Spor Bakanı, "İdari Vesayet" yetkisi ile hesap sorma makamında oturuyor. O da sadece oturuyor.

İşte hepsi bu Sevgili Okurlar..

