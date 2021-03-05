Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından çarpıcı Fenerbahçe-Antalyaspor maçı yorumu!

Fenerbahçeli oyuncular ayakkabılarını ters giymiş gibiydiler. İlk yarıda Mesut'un kaçırdığı net bir gol var başka da bir şey yok. Mesut da boş kaleye o topu göndermeliydi ama henüz hazır değil… İkinci yarıda Cisse öne, İrfan Can yerine, Valencia bir Ferdi de diğer kanada geçip üçlü savunmaya dönülünce Fenerbahçe kıpırdadı. Doğru oyuncular, doğru oyun golü getirdi…

İyi de iki puan daha uçup gitti onu ne yapacağız!? Ayıptır… Galatasaray yenilmişken benim bildiğim Fenerbahçe, rakibi kaç kişiyle kapanırsa kapansın çıkar o maçı kazanır… Siz şu kritik maçı da kazanamadınız o nedenle benim gözümde Fenerbahçeli değilsiniz. Trabzon'da yaptıklarınızı dün inkar etmiş oldunuz! Yazık!