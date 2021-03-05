Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından çarpıcı Fenerbahçe-Antalyaspor maçı yorumu!

Ayrıca… Ersun Hoca'nın geçen sezonda sorunlar yaşadığı, Fenerbahçe'den ayrılmasına sebep gördüğü dinamiklerle de bir maçı olacaktı. Bu yüzden altılı – yedili defans hattı kurmaktan çekinmeden oynattı takımını ve Fenerbahçe'nin başına kontrataklarla başka çoraplar da ördü. Erol Bulut için de sürpriz değildi bu durum. Pas oyunu içinde sabırla oynaması gerektiğinin farkındaydı.
Bundan önce de kalenin önüne otobüs çeken takımlara karşı oynadı, Konya, Malatya, Göztepe… Hepsine kaybetti. Acele edeceği vakti bekleyerek, risk kararının zamanlamasını bekleyerek oynamak istedi. Planlar iyi de, Tisserand gibi bir "bozucu" da var sahada. Basit hatalar uzmanı bir stoper ile yine "gol ikramında" bulundular. Ortada neden yokken, 12'de yenik duruma düştü Fenerbahçe. Böyle bir maçta yaşamak istediğiniz son şey.
İkinci 45 hamlelerinde Ozan'ı çıkartarak orta sahadan da vazgeçtiler. Kalabalık defansın içine çok adamla yerleştiler. Bire bir oynayarak faul de aradılar. Sonrasında yine ofansif hamleler geldi. O golün peşine düştüler, Valencia'nın slalomunda beraberliği buldular. Yaşadığı baskıdan sonra yorulan Antalya defans hattında dikkat hataları da geldi. Direkten döndü bir şutları.