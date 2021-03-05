Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından çarpıcı Fenerbahçe-Antalyaspor maçı yorumu!

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından çarpıcı - maçı yorumu!

Son dakika haberleri... 'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Fraport TAV 'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 07:55 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 07:56
Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından çarpıcı Fenerbahçe-Antalyaspor maçı yorumu!

EMRE BOL - AYIPTIR

Ersun hocanın adı Hıdır, hali budur! On kişiyle kapanır, kontradan bir tane atar yatabilirse üzerine yatar! Yanal'ın ne yaptığı belli de Erol hoca ne yapıyor anlamadım gitti! On kişiyle kapanan rakibe karşı neden Cisse değil de Samatta?

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından çarpıcı Fenerbahçe-Antalyaspor maçı yorumu!

İrfan bir 45 dakika oynayacak durumdaysa neden ilk yarı oynatmıyorsun? Kapanan rakibe karşı Ferdi mi daha etkili olur Osayi mi? Kusura bakma Erol hoca ama çilingir lazımken sen tamircilerle oynadın!?

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından çarpıcı Fenerbahçe-Antalyaspor maçı yorumu!

Rakipte bir tek Gökdeniz var, bir de Fredy… İki hızlı oyuncuyla al tedbirini maçın başından itibaren üçlü savunmayla oyna… Dörtlü oynadın da ne oldu tonla pozisyon verdin.

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından çarpıcı Fenerbahçe-Antalyaspor maçı yorumu!

Fenerbahçeli oyuncular ayakkabılarını ters giymiş gibiydiler. İlk yarıda Mesut'un kaçırdığı net bir gol var başka da bir şey yok. Mesut da boş kaleye o topu göndermeliydi ama henüz hazır değil… İkinci yarıda Cisse öne, İrfan Can yerine, Valencia bir Ferdi de diğer kanada geçip üçlü savunmaya dönülünce kıpırdadı. Doğru oyuncular, doğru oyun golü getirdi…

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından çarpıcı Fenerbahçe-Antalyaspor maçı yorumu!

İyi de iki puan daha uçup gitti onu ne yapacağız!? Ayıptır… Galatasaray yenilmişken benim bildiğim , rakibi kaç kişiyle kapanırsa kapansın çıkar o maçı kazanır… Siz şu kritik maçı da kazanamadınız o nedenle benim gözümde Fenerbahçeli değilsiniz. Trabzon'da yaptıklarınızı dün inkar etmiş oldunuz! Yazık!

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından çarpıcı Fenerbahçe-Antalyaspor maçı yorumu!

GÜRCAN BİLGİÇ - NE OTOBÜS AMA!

Sezonun en zor maçına çıktı . Kalenin önünde bu kez "çift katlı" otobüs vardı. Ersun Yanal'ın stratejisi bundan önceki Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında puan getirmişti. Bir hafta önce kaleye çekilen şut olmayan maçın teknik adamlarından biriydi.

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından çarpıcı Fenerbahçe-Antalyaspor maçı yorumu!

Ayrıca… Ersun Hoca'nın geçen sezonda sorunlar yaşadığı, 'den ayrılmasına sebep gördüğü dinamiklerle de bir maçı olacaktı. Bu yüzden altılı – yedili defans hattı kurmaktan çekinmeden oynattı takımını ve Fenerbahçe'nin başına kontrataklarla başka çoraplar da ördü. Erol Bulut için de sürpriz değildi bu durum. Pas oyunu içinde sabırla oynaması gerektiğinin farkındaydı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından çarpıcı Fenerbahçe-Antalyaspor maçı yorumu!

Bundan önce de kalenin önüne otobüs çeken takımlara karşı oynadı, Konya, Malatya, Göztepe… Hepsine kaybetti. Acele edeceği vakti bekleyerek, risk kararının zamanlamasını bekleyerek oynamak istedi. Planlar iyi de, Tisserand gibi bir "bozucu" da var sahada. Basit hatalar uzmanı bir stoper ile yine "gol ikramında" bulundular. Ortada neden yokken, 12'de yenik duruma düştü . Böyle bir maçta yaşamak istediğiniz son şey.

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından çarpıcı Fenerbahçe-Antalyaspor maçı yorumu!

İkinci 45 hamlelerinde Ozan'ı çıkartarak orta sahadan da vazgeçtiler. Kalabalık defansın içine çok adamla yerleştiler. Bire bir oynayarak faul de aradılar. Sonrasında yine ofansif hamleler geldi. O golün peşine düştüler, Valencia'nın slalomunda beraberliği buldular. Yaşadığı baskıdan sonra yorulan Antalya defans hattında dikkat hataları da geldi. Direkten döndü bir şutları.

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından çarpıcı Fenerbahçe-Antalyaspor maçı yorumu!

Cisse karşı karşıya kaçırdı. İlk yarıda Mesut boş kaleye atamadı. Kontralarda Antalya da ikinci golün çevresinde dolaştı. Olmadı. Pelkas – Veysel pozisyonunda penaltı kararı VAR'dan döndü. Doğru karardı. Zirve mücadelesinde kayıp olan her puanın, acısı da büyük olur. Avantajı cebine koyacakken, rakibinin keyfine kaymak koydu .

Son dakika spor haberi: Spor yazarlarından çarpıcı Fenerbahçe-Antalyaspor maçı yorumu!

Yine de, bir puanı kurtarmak, mücadeleyi sonuna kadar ortaya koymak da önemli. Ligin kısalan boyunda, giden iki puan – gelen bir puan hesabı yapılacak son haftalarda. Bekleyip, göreceğiz.

SON DAKİKA