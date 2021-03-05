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Son dakika haberleri | İşte 'in kaçıracağı maçlar

'in 28. haftasında sahasında ile karşılaştı. 1-1 sona eren maçın 65. dakikasında , sakatlanarak oyundan çıktı. Bileği dönen yıldız futbolcunun iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde ödem oluştu. Özil'in 'de kaçıracağı maçlar da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 10:30
Son dakika Fenerbahçe haberleri | İşte Mesut Özil'in kaçıracağı maçlar

'nin dünya yıldızı , Fraport Tav maçında büyük bir şanssızlık yaşadı. Son haftalarda olduğu gibi bu karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan sarı lacivertli futbolcu, 65. dakikada ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | İşte Mesut Özil'in kaçıracağı maçlar

Ayağının üstüne basamadı
Büyük acı çektiği belli olan yıldız futbolcuya ilk müdahale sahafa yapıldı. Ancak tüm çabasına rağmen ayağının üzerine basamadı ve maça devam edemedi. Sarı lacivertli futbolcunun sahayı sedyeyle terk etmesi de Fenerbahçeli taraftarları korkuttu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | İşte Mesut Özil'in kaçıracağı maçlar

Ayak bileği dönmüş olabilir
Yayıncı kuruluşun verdiği ilk bilgiye göre 'in ayak bileğinin döndüğü ifade edildi. Yıldız oyuncunun durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından kesinlik kazanacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | İşte Mesut Özil'in kaçıracağı maçlar

İlk devre mutlak golü kaçırdı
Sakatlanmasının ardından yerini 'nin bir diğer flaş transferi 'ye bırakan ilk yarıda çok net bir gol fırsatından yararlanamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | İşte Mesut Özil'in kaçıracağı maçlar

Fenerbahçe'den açıklama
32 yaşındaki yıldızın çekilen MR'ında durumu belli oldu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport TAV ile oynadığımız karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan 'in çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenmiştir." denildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | İşte Mesut Özil'in kaçıracağı maçlar

Kaç hafta oynayamayacak, hangi maçları kaçıracak?
sahalardan en az iki hafta uzak kalacak. , 8 Mart Pazartesi günü , 14 Mart Pazar günü ise sahasında ile mücadele edecek. 'un haberine göre Özil, öngörüldüğü üzere eğer 2 hafta sahalardan uzak kalırsa bu maçları kaçıracak. 21 Mart Pazar günü ise ile Fenerbahçe derbi maçta kozlarını paylaşacak.

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