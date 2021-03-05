Son dakika Fenerbahçe haberleri | İşte Mesut Özil'in kaçıracağı maçlar

İlk devre mutlak golü kaçırdı Sakatlanmasının ardından yerini Fenerbahçe 'nin bir diğer flaş transferi İrfan Can Kahveci 'ye bırakan Mesut Özil ilk yarıda çok net bir gol fırsatından yararlanamadı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığımız karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil 'in çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenmiştir." denildi.

Kaç hafta oynayamayacak, hangi maçları kaçıracak?

Mesut Özil sahalardan en az iki hafta uzak kalacak. Fenerbahçe, 8 Mart Pazartesi günü Konyaspor, 14 Mart Pazar günü ise sahasında Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Ajansspor'un haberine göre Mesut Özil, öngörüldüğü üzere eğer 2 hafta sahalardan uzak kalırsa bu maçları kaçıracak. 21 Mart Pazar günü ise Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta kozlarını paylaşacak.