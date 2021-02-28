Son dakika spor haberleri: Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası Erol Bulut'tan galibiyet yorumu!

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

Oyunun genelinde çok pozisyona girdik. 6 pozisyona girdik. İlk yarıda işi en az 2-0 ile bitirmemiz gerekiyordu. Bazı şansları değerlendiremiyorsunuz. Futbol...

İkinci yarıda baskı yiyince takım biraz geri çekildi. Sonrasında pozisyonlar bulduk. 2-3 gol atmamız gerekiyordu.

Her mağlubiyetten sonra moraller bozuluyor doğal olarak. Hele de şampiyonluk için oynuyorsanız... Fenerbahçe her maçı kazanmak için çıkıyor ama maalesef mağlubiyetler oluyor, bu futbolda var.