Son dakika spor haberi: Sarri ile ilgili flaş iddia! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı...

Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut için Trabzonspor sınavı kader niteliğinde...
Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut için Trabzonspor sınavı kader niteliğinde...
Yenilgi halinde, 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yolların ayrılabileceği belirtiliyor. Alternatif olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden birisi de Maurizzio Sarri.
İtalyan hocanın yardımcısının, Trabzon maçını tribünden izleyeceği ve alacağı notları Sarri'ye ileteceği ileri sürüldü.
Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye çıkan, 2019-20'de de Juventus'la İtalya Ligi'nde şampiyon olan 62 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezondan bu yana takım çalıştırmıyor.
Teknik direktörlük kariyerine 1990'da Stia'da başlayan Sarri, sırasıyla Faellese, Antella, Valdema, Tegoleto, Sansovino, Sangiovannese, Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Grosseto, Allessandria, Sorrento, Empoli, Napoli, Chelsea ve Juventus'u çalıştırdı.
Amatör olarak futbol oynayan ve o dönemde bankacı olan Sarri, teknik direktörlük kariyerinde geç yaşlarda zirveye çıktı. Serie A macerasına 55 yaşında Empoli ile başlayan İtalyan hoca, kısa sürede oynattığı futbolla farkını gösterdi.
Empoli'yi Serie B'den A'ya taşıyan daha sonra oynattığı ofansif futbolla dikkat çeken 62 yaşındaki hoca, Napoli'yi de İtalya'nın en istikrarlı takımlarından biri haline getirdi. Napoli'den sonra 2018-19'de Premier Lig'i 3. bitirdiği Chelsea ile Avrupa Ligi zaferi, 2019-20'de de Juventus ile İtalya şampiyonluğunu elde etti.