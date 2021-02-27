Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Sarri ile ilgili flaş iddia! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı...

Son dakika spor haberi: Sarri ile ilgili flaş iddia! - maçı...

Son dakika haberleri... 'de yapılan transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de, teknik direktör 'un geleceği tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertlilerin genç çalıştırıcısının, 'la kader maçına çıkacağı ifade ediliyor. Bu mücadeleyi sürpriz bir ismin de izleyeceği iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 08:45
Son dakika spor haberi: Sarri ile ilgili flaş iddia! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı...

'de istikrarsız sonuçlar alan 'de teknik direktör için sınavı kader niteliğinde...

Son dakika spor haberi: Sarri ile ilgili flaş iddia! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı...

Yenilgi halinde, 46 yaşındaki çalıştırıcıyla yolların ayrılabileceği belirtiliyor. Alternatif olarak 'nin gündemindeki isimlerden birisi de Maurizzio Sarri.

Son dakika spor haberi: Sarri ile ilgili flaş iddia! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı...

İtalyan hocanın yardımcısının, Trabzon maçını tribünden izleyeceği ve alacağı notları Sarri'ye ileteceği ileri sürüldü.

Son dakika spor haberi: Sarri ile ilgili flaş iddia! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı...

Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye çıkan, 2019-20'de de Juventus'la İtalya Ligi'nde şampiyon olan 62 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezondan bu yana takım çalıştırmıyor.

Son dakika spor haberi: Sarri ile ilgili flaş iddia! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı...

Teknik direktörlük kariyerine 1990'da Stia'da başlayan Sarri, sırasıyla Faellese, Antella, Valdema, Tegoleto, Sansovino, Sangiovannese, Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Grosseto, Allessandria, Sorrento, Empoli, Napoli, Chelsea ve Juventus'u çalıştırdı.

Son dakika spor haberi: Sarri ile ilgili flaş iddia! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı...

Amatör olarak futbol oynayan ve o dönemde bankacı olan Sarri, teknik direktörlük kariyerinde geç yaşlarda zirveye çıktı. Serie A macerasına 55 yaşında Empoli ile başlayan İtalyan hoca, kısa sürede oynattığı futbolla farkını gösterdi.

Son dakika spor haberi: Sarri ile ilgili flaş iddia! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı...

Empoli'yi Serie B'den A'ya taşıyan daha sonra oynattığı ofansif futbolla dikkat çeken 62 yaşındaki hoca, Napoli'yi de İtalya'nın en istikrarlı takımlarından biri haline getirdi. Napoli'den sonra 2018-19'de Premier Lig'i 3. bitirdiği Chelsea ile Avrupa Ligi zaferi, 2019-20'de de Juventus ile İtalya şampiyonluğunu elde etti.

SON DAKİKA