Son dakika spor haberi: Sarri ile ilgili flaş iddia! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı...

Empoli'yi Serie B'den A'ya taşıyan daha sonra oynattığı ofansif futbolla dikkat çeken 62 yaşındaki hoca, Napoli'yi de İtalya'nın en istikrarlı takımlarından biri haline getirdi. Napoli'den sonra 2018-19'de Premier Lig'i 3. bitirdiği Chelsea ile Avrupa Ligi zaferi, 2019-20'de de Juventus ile İtalya şampiyonluğunu elde etti.