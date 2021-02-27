Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Serdar Aziz dinlendirildi!

Dev maça bir gün kala Serdar Aziz sıkıntısı başgösterdi. Tecrübeli defans oyuncusu ağrıları olduğu gerekçesiyle dün dinlendirildi. Serdar'ın durumu bugün belli olacak. Eğer ağrıları devam eder ve oynamasında sıkıntı görülürse defansta Szalai'nin yanında Tisserand görev yapacak.