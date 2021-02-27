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Son dakika spor haberi: 'de dinlendirildi!

Son dakika spor haberi... 'in 27. haftasında kritik mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren 'de mücadeleye 1 gün kala sıkıntısı başgösterdi. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:59 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Serdar Aziz dinlendirildi!

Dev maça bir gün kala sıkıntısı başgösterdi. Tecrübeli defans oyuncusu ağrıları olduğu gerekçesiyle dün dinlendirildi. Serdar'ın durumu bugün belli olacak. Eğer ağrıları devam eder ve oynamasında sıkıntı görülürse defansta 'nin yanında görev yapacak.

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