Dev maça bir gün kala Serdar Aziz sıkıntısı başgösterdi. Tecrübeli defans oyuncusu ağrıları olduğu gerekçesiyle dün dinlendirildi. Serdar'ın durumu bugün belli olacak. Eğer ağrıları devam eder ve oynamasında sıkıntı görülürse defansta Szalai'nin yanında Tisserand görev yapacak.
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Serdar Aziz dinlendirildi!
Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 27. haftasında kritik Trabzonspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de mücadeleye 1 gün kala Serdar Aziz sıkıntısı başgösterdi. İşte detaylar... (FB haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:59 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50