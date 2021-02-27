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Son dakika spor haberi: Daum çayı özlemiş

Son dakika spor haberi... 'un sosyal medyadan paylaşımları sürüyor. Alman hoca dün de hesabından 'de çalıştığı dönemde çay içerken bir fotoğrafını paylaştı. ( haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:55 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Daum çayı özlemiş

Fotoğrafın yanına Türkçe ve Almanca 'Çay zamanı' yazan Daum, 'den teklif almadığını açıklamıştı. Ancak gayrı resmi olarak kendisiyle temas kurulduğu iddia ediliyor.

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