Fotoğrafın yanına Türkçe ve Almanca 'Çay zamanı' yazan Daum, Fenerbahçe'den teklif almadığını açıklamıştı. Ancak gayrı resmi olarak kendisiyle temas kurulduğu iddia ediliyor.
Son dakika spor haberi: Daum çayı özlemiş
Son dakika spor haberi... Christoph Daum'un sosyal medyadan paylaşımları sürüyor. Alman hoca dün de Instagram hesabından Türkiye'de çalıştığı dönemde çay içerken bir fotoğrafını paylaştı. (FB haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:55 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50