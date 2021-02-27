Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut giderse 'onlar' gelecek...

Son dakika haberleri | 'de flaş gelişme! giderse 'onlar' gelecek...

'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan , ve yenilgilerinin ardından hem ezeli rakibinin 3 puan arkasında kaldı hem de ikili averaj avantajını rakibine kaptırdı. Yarın oynanancak maçını 'tamam-devam' mücadelesi olarak gören sarı-lacivertlilerde, alınacak sonuca göre ile yollar ayrılacak. 'da Bulut'un yerine iki ismin gelmesi gündemde. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:07
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut giderse 'onlar' gelecek...

'de yarın önünde son derecek kritik bir deplasmana çıkacak 'de herkes maçı bekliyor. Ancak özellikle takımın özgüven ve moral seviyesinin toparlanması için çalışmalar yapılıyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut giderse 'onlar' gelecek...

Geçtiğimiz gün takımı ziyaret eden Başkan uyarılarda bulunup beklentilerinden bahsetti. Ayrıca takıma moral vermeye çalıştı. Sportif direktör da sürekli takımla birlikte vakit geçiriyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut giderse 'onlar' gelecek...

Yetkililerin yaptığı tespitlerde takımda büyük bir özgüven sorunu olduğu anlaşıldı. Bunu bir nebze olsun giderebilmek için futbolculardan geçmiş kötü performans ve eleştirileri unutması istendi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut giderse 'onlar' gelecek...

maçıyla beraber yeni bir sayfa açılacağı belirtildi. Kötü oyuna rağmen toplanan puanların takımın gücü ve kalitesi hakkında önemli bir veri oluşturduğu takıma aktarıldı. Yönetim takıma her zaman sahip çıkacağını ifade edip sahada kafalarının rahat etmesini istiyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut giderse 'onlar' gelecek...

Yetkililerin yaptıkları ziyaretlerden ortaya çıkan en önemli detaylardan biri de oyuncular ve teknik adam arasındaki iletişim kopukluğu oldu. Özellikle taktiksel açıdan birçok oyuncu sahada halen daha gerçek anlamda bir düzen olmamasından yakınıyor. Bunun da kendilerinin performansını olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut giderse 'onlar' gelecek...

'de deplasmanı her anlamda büyük önem taşıyor. Şu anda yönetim, teknik direktör ile ilgili sessizliğini koruyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut giderse 'onlar' gelecek...

TRABZON'DA KRİTİK VİRAJ

maçı sonrası çıkan haberlere rağmen 'un geleceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Bunun sebebi ise maçının gerçek anlamda Erol Bulut için kader mücadelesi olması.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut giderse 'onlar' gelecek...

Skor kadar oyun da yönetimin genç teknik adam ile ilgili kararında belirleyici olacak. Takımın yine dağınık ve etkisiz bir görüntü sergilemesi durumunda yollar ayrılacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut giderse 'onlar' gelecek...

BELÖZOĞLU VE VOLKAN PLANI

'in haberine göre böyle bir durum yaşanırsa ve ikilisi ile yola devam edilmesi planlanıyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut giderse 'onlar' gelecek...

İKİ FARKLI AY

Sarı-lacivertlilerde 2021 yılının ilk 2 ayı birbirinden çok farklı bir görüntü verdi. Ocak ayında lig ve kupada sıkışık fikstürde 10 maça çıkan ve öğrencileri, 9 galibiyet 1 beraberlik elde etti, ligde liderliğe yükseldi, kupada turu geçti.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut giderse 'onlar' gelecek...

Ancak şubat ayı kabus gibi başladı, öyle devam etti. Ligde ve kupada bu kez fikstür daha rahattı. Ancak 4 maçta 3 yenilgi, 1 galibiyet alındı. Hem de bu sürede hiç İstanbul'dan dışarı çıkmadı. Ligde ve 'ye evinde 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, kupada da sahasında Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Tek galibiyet İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük'e karşı 2-1'le geldi.

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