Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Erol Bulut giderse 'onlar' gelecek...

Sarı-lacivertlilerde 2021 yılının ilk 2 ayı birbirinden çok farklı bir görüntü verdi. Ocak ayında lig ve kupada sıkışık fikstürde 10 maça çıkan Erol Bulut ve öğrencileri, 9 galibiyet 1 beraberlik elde etti, ligde liderliğe yükseldi, kupada turu geçti.

Ancak şubat ayı kabus gibi başladı, öyle devam etti. Ligde ve kupada bu kez fikstür daha rahattı. Ancak 4 maçta 3 yenilgi, 1 galibiyet alındı. Hem de bu sürede Fenerbahçe hiç İstanbul'dan dışarı çıkmadı. Ligde Galatasaray ve Göztepe'ye evinde 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, kupada da sahasında Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Tek galibiyet İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük'e karşı 2-1'le geldi.