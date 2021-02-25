Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Rakip hocalardan aynı Fenerbahçe sözleri! Erol Bulut...

Son dakika spor haberleri: Rakip hocalardan aynı sözleri! ...

Son dakika spor haberleri: Sezona bomba transferlerle iddialı bir giriş yapan 'de sahada sergilenen futbol hayal kırıklığı yarattı. Özellikle 'de alınan üst üste mağlubiyetler camiada şok etkisi yaratırken teknik direktör 'un B planı olmaması rakip hocaların işini kolaylaştıran etken olarak göze çarptı. ve , Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle döndü ve ile maç sonu benzer açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:44 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:45
Son dakika spor haberleri: Rakip hocalardan aynı Fenerbahçe sözleri! Erol Bulut...
Lig ve kupada arka arkaya önemli kayıplar veren Fenerbahçe'de özellikle rakiplerin hiç zorlanmaması hayal kırıklığı yaratıyor.
Son dakika spor haberleri: Rakip hocalardan aynı Fenerbahçe sözleri! Erol Bulut...

Milliyet'in derlediği habere göre, sarı-lacivertliler, sezon başından bu yana özellikle 'deki resmi maçlarda beklenmedik puan kayıpları yaşadı. Kanarya'yı mağlup eden tüm rakip teknik adamlar, karşılaşmaların ardından "'yi biliyorduk" demecini veriyor.

Son dakika spor haberleri: Rakip hocalardan aynı Fenerbahçe sözleri! Erol Bulut...

'den 'a, Aykut Kocaman'dan İsmail Kartal'a, Ünal Karaman ile Sumudica'dan Hamza Hamzaoğlu'na kadar hep aynı analizler geliyor. Her kaybedilen maç sonunda tüm rakip teknik direktörler adeta benzer açıklamaları yapıyor.

Son dakika spor haberleri: Rakip hocalardan aynı Fenerbahçe sözleri! Erol Bulut...

'nin bir B planının olmaması, duran top ve özellikle Caner Erkin'li sol kanat dışında bir opsiyonun olmaması rakiplerin işini kolaylaştırıyor.

Son dakika spor haberleri: Rakip hocalardan aynı Fenerbahçe sözleri! Erol Bulut...

Ayrıca bu yenilgilerin hem de 'de gelmesi bir diğer soru işaretini oluşturuyor. Rakiplerin artık Kadıköy'de 'yi rahatça durdurması herkesi umutsuzluğa sevk ediyor.

Son dakika spor haberleri: Rakip hocalardan aynı Fenerbahçe sözleri! Erol Bulut...

Hatta 'nin kazandığı bazı maçlarda bile rakip teknik direktörler benzer açıklamaları yapıyor. Alanyaspor'da Çağdaş Atan, Kasımpaşa'da Fuat Çapa ve Hatayspor'da Ömer Erdoğan, sarı-lacivertlilerin futbolunun etkisiz olmasına şaşırıp, kaybetmelerine anlam veremediklerini belirtiyor.

Son dakika spor haberleri: Rakip hocalardan aynı Fenerbahçe sözleri! Erol Bulut...

Tüm hocaların ortak görüşü, 'nin kendilerini şaşırtmaması, tam bekledikleri gibi çıkması ve kanat organizasyonlarından başka ağırlık ortaya koyamaması oluyor.

Son dakika spor haberleri: Rakip hocalardan aynı Fenerbahçe sözleri! Erol Bulut...

3-4
SERGEN YALÇIN: Olabilecek tüm hamleleri biliyorduk. Biz de ona göre hamleler yaptık, kazandık. Oyuncularımız çok iyi uyguladı.

Son dakika spor haberleri: Rakip hocalardan aynı Fenerbahçe sözleri! Erol Bulut...

GAZİANTEP 3-1
MARIUS SUMUDİCA: Kanatlardan geldiklerini biliyorduk. İlk yarı daha iyi oynadık. Sistemi 5-4-1'e döndürdüm ve kazandık.

Son dakika spor haberleri: Rakip hocalardan aynı Fenerbahçe sözleri! Erol Bulut...

- 0-1
FATİH TERİM: Maç öncesi ne düşünmüşsek gerçekleştirdik, ne düşünmüşsek, o sahaya yansıdı. Maça biz hakim olmayı bekliyorduk öyle oldu.

Son dakika spor haberleri: Rakip hocalardan aynı Fenerbahçe sözleri! Erol Bulut...

1-2 BAŞAKŞEHİR
AYKUT KOCAMAN: Fenerbahçe'nin zaten tarzını üç aşağı beş yukarı biliyorduk. Fenerbahçe'nin ne yapmak istediğini biliyorduk. Öyle de oldu.

Son dakika spor haberleri: Rakip hocalardan aynı Fenerbahçe sözleri! Erol Bulut...

0-1 GÖZTEPE
ÜNAL KARAMAN: Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını biliyordum, öyle de oynadılar. Pozisyon olarak sadece karambolleri vardı, çok akılcı oynadık.

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