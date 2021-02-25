Son dakika spor haberleri: Rakip hocalardan aynı Fenerbahçe sözleri! Erol Bulut...

FENERBAHÇE-GALATASARAY 0-1

FATİH TERİM: Maç öncesi ne düşünmüşsek gerçekleştirdik, ne düşünmüşsek, o sahaya yansıdı. Maça biz hakim olmayı bekliyorduk öyle oldu.

FENERBAHÇE 1-2 BAŞAKŞEHİR

AYKUT KOCAMAN: Fenerbahçe'nin zaten tarzını üç aşağı beş yukarı biliyorduk. Fenerbahçe'nin ne yapmak istediğini biliyorduk. Öyle de oldu.