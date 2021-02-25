Son dakika spor haberleri: Rakip hocalardan aynı Fenerbahçe sözleri! Erol Bulut...

Milliyet'in derlediği habere göre, sarı-lacivertliler, sezon başından bu yana özellikle Kadıköy'deki resmi maçlarda beklenmedik puan kayıpları yaşadı. Kanarya'yı mağlup eden tüm rakip teknik adamlar, karşılaşmaların ardından "Fenerbahçe'yi biliyorduk" demecini veriyor.
Fatih Terim'den Sergen Yalçın'a, Aykut Kocaman'dan İsmail Kartal'a, Ünal Karaman ile Sumudica'dan Hamza Hamzaoğlu'na kadar hep aynı analizler geliyor. Her kaybedilen maç sonunda tüm rakip teknik direktörler adeta benzer açıklamaları yapıyor.