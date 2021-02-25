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Son dakika spor haberleri: 'de 'tan 'na flaş teklif!

'de Başkan ’un ’na, “Erol hocayla yollarımız ayrılırsa göreve sen gel” dediği öğrenildi. Ancak Belözoğlu bu sürpriz teklifi kibarca reddetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 23:24 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 00:31
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç'tan Emre Belözoğlu'na flaş teklif!

karşısında kötü bir skor alınması durumunda 'la yolları ayırmayı planlayan Başkanı 'tan çok flaş bir hamle geldi.

Takvim'in haberine göre; Erol Bulut'un yerine düşünülen 'a taraftarların tepki göstereceğinden endişe eden Ali Koç'un sportif direktör 'na, "Erol hocayla yolları ayırırsak takımın başına sen geç" teklifini yaptığı belirlendi.

Ancak Belözoğlu'nun, "Artık hata yapma şansımız yok. Bize çok iyi bir teknik adam lazım" ifadesini kullanarak teklifi kibarca reddettiği ifade edildi.

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