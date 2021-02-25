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Son dakika spor haberleri: 'de gerçek ortaya çıktı! ...

Son dakika haberi: 'in 26. haftasında sahasında 'ye 1-0'lık skorla mağlup olan Fenerbahçe'de kaos ortamı sürüyor. Sahasında ezeli rakibine yenildikten sonra sarı-lacivertlilerin ile görüştüğü ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 00:17
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gerçek ortaya çıktı! Christoph Daum...

yenilgisi sonrası tam bir kaos ortamına giren 'de flaş bir iddia gündemi sarstı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gerçek ortaya çıktı! Christoph Daum...

Yönetimin ismi Erol Bulut'un yerine geçen 'la iki hafta önce temasa geçtiği öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gerçek ortaya çıktı! Christoph Daum...

İddialara göre Galatasaray yenilgisinden sonra Alman hocayla bağlantı kuruldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gerçek ortaya çıktı! Christoph Daum...

TÜM MAÇLAR MERCEK ALTINDA

Derbiden iki gün sonra yani 8 Şubat'ta resmi olmayan yollardan Daum'la görüşüldüğü belirtiliyor. Tecrübeli hoca bu nedenle yaklaşık 2 haftadır 'nin tüm maçlarını mercek altına aldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gerçek ortaya çıktı! Christoph Daum...

FENERBAHÇE'Yİ ÇOK ÖZLEDİ

Daum'un takımın artı ve eksileriyle ilgili rapor bile hazırladığı iddia ediliyor. Alman teknik adamın hem Türkiye hem 'yi çok özlediği ve dönüş için can attığı da ifade ediliyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gerçek ortaya çıktı! Christoph Daum...

"YÖNETİME ŞART SUNMAM"

3 yılı aşkın süredir takım çalıştırmayan Daum'un, "'nin bana ihtiyacı varsa hiçbir şart sunmadan her türlü teklifi kabul ederim" mesajını yönetime gönderdi gelen bilgiler arasında.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gerçek ortaya çıktı! Christoph Daum...

DÜNDEN RAZI AMA YÖNETİM KARARSIZ!

Daum 11 yıl aradan sonra 'ye dönmeyi çok istiyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi hem Erol Bulut hem de yeni hoca konusunda kesin kararını vermedi. (Takvim)

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