Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gerçek ortaya çıktı! Christoph Daum...

Derbiden iki gün sonra yani 8 Şubat'ta resmi olmayan yollardan Daum'la görüşüldüğü belirtiliyor. Tecrübeli hoca bu nedenle yaklaşık 2 haftadır Fenerbahçe 'nin tüm maçlarını mercek altına aldı.

FENERBAHÇE'Yİ ÇOK ÖZLEDİ

Daum'un takımın artı ve eksileriyle ilgili rapor bile hazırladığı iddia ediliyor. Alman teknik adamın hem Türkiye hem Fenerbahçe'yi çok özlediği ve dönüş için can attığı da ifade ediliyor.