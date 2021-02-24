Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut...

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafasında Fenerbahçe sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafasında Fenerbahçe sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk etti.
Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın kazandığı haftada rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi ve kritik bir puan kaybı yaşadı.
Fenerbahçe'de bu mağlubiyetin ardından Trabzonspor maçının da önemi arttı.
Sosyal medyada sarı-lacivertlilerin Trabzonspor'a da mağlup olması halinde Erol Bulut ile yolların ayrılacağı iddiaları da dolaşmaya başladı.
Sezon başında takımın başına büyük umutlarla gelen Erol Bulut ile ilgili çarpıcı bir detay da ortaya çıktı.
Erol Bulut maç başı puan ortalamasında son 10 senede Aykut Kocaman ve Vitor Pereira i ile eşit olsa da İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı.
İŞTE O LİSTE:
EROL BULUT: MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 2.07
TAHİR KARAPINAR: MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 1.44
ERSUN YANAL: MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 1.74
ERWIN KOEMAN: MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 1.33
PHILLIP COCU: MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 0.93
AYKUT KOCAMAN: MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 2.07
DICK ADVOCAAT: MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 1.91
VITOR PEREIRA: MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 2.07
İSMAİL KARTAL: MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 2.17
ERSUN YANAL (2013-2014): MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 1.97
AYKUT KOCAMAN (2010-2013): MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 1.99
CHRISTOPH DAUM: MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 2.09