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Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! ...

Son dakika haberleri: 'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında 'yi konuk etmişti. Sarı-laciverliler zorlu karşılaşmada sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve 'da teknik direktör 'un tahtı sallanmaya başladı. Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de dikkat çeken bir istatistik de ortaya çıktı. İşte o istatistik ve Erol Bulut detayı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 21:08
Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut...

'in 26. hafasında sahasında İzmir temsilcisi 'yi konuk etti.

Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut...

Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın kazandığı haftada rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi ve kritik bir puan kaybı yaşadı.

Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut...

'de bu mağlubiyetin ardından Trabzonspor maçının da önemi arttı.

Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut...

Sosyal medyada sarı-lacivertlilerin Trabzonspor'a da mağlup olması halinde ile yolların ayrılacağı iddiaları da dolaşmaya başladı.

Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut...

Sezon başında takımın başına büyük umutlarla gelen ile ilgili çarpıcı bir detay da ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut...

maç başı puan ortalamasında son 10 senede Aykut Kocaman ve Vitor Pereira i ile eşit olsa da İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı.

Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut...

İŞTE O LİSTE:

: MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 2.07

Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut...

TAHİR KARAPINAR: MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 1.44

Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut...

ERSUN YANAL: MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 1.74

Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut...

ERWIN KOEMAN: MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 1.33

Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut...

PHILLIP COCU: MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 0.93

Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut...

AYKUT KOCAMAN: MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 2.07

Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut...

DICK ADVOCAAT: MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 1.91

Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut...

VITOR PEREIRA: MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 2.07

Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut...

İSMAİL KARTAL: MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 2.17

Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut...

ERSUN YANAL (2013-2014): MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 1.97

Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut...

AYKUT KOCAMAN (2010-2013): MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 1.99

Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut...

CHRISTOPH DAUM: MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI 2.09

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