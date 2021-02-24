Son dakika spor haberleri! Fenebahçe'de dikkat çeken detay! Erol Bulut...

Sosyal medyada sarı-lacivertlilerin Trabzonspor'a da mağlup olması halinde Erol Bulut ile yolların ayrılacağı iddiaları da dolaşmaya başladı.

Sezon başında takımın başına büyük umutlarla gelen Erol Bulut ile ilgili çarpıcı bir detay da ortaya çıktı.