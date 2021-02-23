Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi yıldız isimden müjdeli haber!

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00'te başladı.
Göztepe karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.
Diğer oyuncular ise; ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
NOVAK TAKIMLA ÇALIŞTI
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Filip Novak'ın takımla çalışması yüzleri güldürürken, Luiz Gustavo'nun ise çarşamba günü MR'ının çekileceği kaydedildi.
Takımın yeni transferi İrfan Can Kahveci'nin ise son testleri yapıldıktan sonra çarşamba günü takıma katılması bekleniyor.
Fenerbahçe, hazırlıklarını 24 Şubat Çarşamba günü yapacağı çalışma ile sürdürecek.