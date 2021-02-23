Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi yıldız isimden müjdeli haber!

Son dakika spor haberleri: 'ye maçı öncesi yıldız isimden müjdeli haber!

'in 27'nci haftasında deplasmanda 'a konuk olacak , zorlu maçın hazırlıklarına Samandıra 'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan ve 'nun son durumu hakkında bilgi verilirken, sakatlığını atlatan yıldız ismin ise takımla çalıştığı belirtildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 18:16 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 18:53
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi yıldız isimden müjdeli haber!

Diğer oyuncular ise; ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi yıldız isimden müjdeli haber!

NOVAK TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan 'ın takımla çalışması yüzleri güldürürken, 'nun ise çarşamba günü MR'ının çekileceği kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi yıldız isimden müjdeli haber!

Takımın yeni transferi 'nin ise son testleri yapıldıktan sonra çarşamba günü takıma katılması bekleniyor.

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