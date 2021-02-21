İşte Fenerbahçe - Göztepe maçında muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlıyor. Hakem Hüseyin Göçek. Ligde oynadığı son 11 karşılaşmanın 9'undan galibiyetle ayrılan (1B/1M) sarı-lacivertliler seriye Göztepe'yi de ekleyip zirve yürüyüşüne devam etmek istiyor. Erol Bulut, oyuncularına kayıp istemediğini söyledi.



FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar (Tisserand) Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, (Osayi) Mesut, Thiam



Göztepe: İrfancan, Murat, Paluli, Atınç, Alpaslan, Burekovic, Nwobodo, Soner, Zulj, Halil, Ndiaye, Jahovic



BASKILI FUTBOL

Kadıköy'de hedef aynı zamanda bol gol ve güzel futbolla taraftarı mutlu etmek olacak. Sportif direktör Emre Belözoğlu, "Hocamız da oyundan rahatsız. Daha önde ve baskılı bir sistem için çalışıyor" diyerek sinyali vermişti. Konuk Göztepe en az bir puan için İstanbul'a geldi. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan maçı F.Bahçe; Sosa (P), Serdar ve Pelkas'ın golleriyle 3-2 kazanmıştı.

5 EKSİK VAR

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmayan Luiz Gustavo, İrfan Can ve Novak forma giyemeyecek. Kupadaki Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Lemos ile ameliyat olan Perotti de kadroda yer almıyor. Göztepe'de de Gassama, Berkan ve Zulj sakat.



5 İSİM SINIRDA

Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş 3'er sarı kartla ceza sınırındalar. 5 oyuncu bu akşam da sarı kart görmeleri halinde 27. haftadaki kritik Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



İSTANBUL'DAN ÇIKAMIYOR

Ligde son 5 maçta 1 galibiyeti bulunan Göztepe bu sezon İstanbul'da çıktığı 4 karşılaşmada Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kaldı.