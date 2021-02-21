Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe - Göztepe maçında muhtemel 11'ler

İşte - Göztepe maçında muhtemel 11'ler

, Süper Lig'de bugün Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlıyor. Hakem . Ligde oynadığı son 11 karşılaşmanın 9'undan galibiyetle ayrılan (1B/1M) sarı-lacivertliler seriye Göztepe'yi de ekleyip zirve yürüyüşüne devam etmek istiyor. Erol Bulut, oyuncularına kayıp istemediğini söyledi. Son 11 maçının 9’unu kazanan sarı-lacivertliler 3 puanı alıp zirve yürüyüşüne devam etmek istiyor. İşte Fenerbahçe - Göztepe maçında muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 22:37 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 06:50
İşte Fenerbahçe - Göztepe maçında muhtemel 11'ler

, Süper Lig'de bugün Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlıyor. Hakem . Ligde oynadığı son 11 karşılaşmanın 9'undan galibiyetle ayrılan (1B/1M) sarı-lacivertliler seriye Göztepe'yi de ekleyip zirve yürüyüşüne devam etmek istiyor. Erol Bulut, oyuncularına kayıp istemediğini söyledi.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Sangare, Serdar (Tisserand) Szalai, Caner, , Ozan, Valencia, Pelkas, (Osayi) Mesut, Thiam

Göztepe: İrfancan, Murat, Paluli, Atınç, Alpaslan, Burekovic, Nwobodo, Soner, , Halil, Ndiaye, Jahovic

BASKILI FUTBOL
Kadıköy'de hedef aynı zamanda bol gol ve güzel futbolla taraftarı mutlu etmek olacak. Sportif direktör , "Hocamız da oyundan rahatsız. Daha önde ve baskılı bir sistem için çalışıyor" diyerek sinyali vermişti. Konuk Göztepe en az bir puan için 'a geldi. Sezonun ilk yarısında 'de yapılan maçı F.Bahçe; Sosa (P), Serdar ve Pelkas'ın golleriyle 3-2 kazanmıştı.

5 EKSİK VAR
Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmayan , İrfan Can ve forma giyemeyecek. Kupadaki mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Lemos ile ameliyat olan de kadroda yer almıyor. Göztepe'de de Gassama, ve Zulj sakat.

5 İSİM SINIRDA
Enner Valencia, , , Serdar Aziz ve Sinan Gümüş 3'er sarı kartla ceza sınırındalar. 5 oyuncu bu akşam da sarı kart görmeleri halinde 27. haftadaki kritik Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.


İSTANBUL'DAN ÇIKAMIYOR
Ligde son 5 maçta 1 galibiyeti bulunan Göztepe bu sezon İstanbul'da çıktığı 4 karşılaşmada Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kaldı.

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