Max Kruse itiraf etti! Fenerbahçe transferi öncesi Klopp...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den ayrılan ve şu sıralar Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giyen Max Kruse, daha önce yaptığı transfer görüşmelerine ilişkin konuştu.

Almanya'da bir podcast yayınına konuşan Kruse, 2019'da Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Kruse, 2019 Mart ayında Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp ile telefonda konuştuğunu itiraf etti. Kruse, "Şubat, Mart ayında kendisiyle temas halindeydim. Klopp ile konuşmak harika bir şeydi. Elbette onlara giderdim." dedi.

KRUSE'DEN VAZGEÇTİLER

Bununla beraber Kruse, Liverpool'un daha sonra kendisinden vazgeçtiğini dile getirirdi ve "Bu bende hayal kırıklığı yarattı ancak futbolda böyle şeyler vardır." dedi.







