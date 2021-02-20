Haberler Fenerbahçe Max Kruse itiraf etti! Fenerbahçe transferi öncesi Klopp...

itiraf etti! transferi öncesi Klopp...

Geçtiğimiz sezon 'den olaylı bir şekilde ayrılan ve sarı lacivertlilerle davalık olan Alman yıldız , geçmişte kendisiyle transferi için devreye giren kulüpler hakkkında konuştu. 2019 yazında Fenerbahçe'ye bedelsiz transfer olan Kruse, bu transfer öncesinde Liverpool teknik direktörü ile konuştuğunu itiraf etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 18:36
Max Kruse itiraf etti! Fenerbahçe transferi öncesi Klopp...

Geçtiğimiz sezon 'den ayrılan ve şu sıralar Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giyen , daha önce yaptığı transfer görüşmelerine ilişkin konuştu.

Almanya'da bir podcast yayınına konuşan Kruse, 2019'da Werder Bremen ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Kruse, 2019 Mart ayında Liverpool teknik direktörü ile telefonda konuştuğunu itiraf etti. Kruse, "Şubat, Mart ayında kendisiyle temas halindeydim. Klopp ile konuşmak harika bir şeydi. Elbette onlara giderdim." dedi.

KRUSE'DEN VAZGEÇTİLER
Bununla beraber Kruse, Liverpool'un daha sonra kendisinden vazgeçtiğini dile getirirdi ve "Bu bende hayal kırıklığı yarattı ancak futbolda böyle şeyler vardır." dedi.



SON DAKİKA