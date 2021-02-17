Erol Bulut'tan Szalai'ye yeni görev!

Sabah'ın haberine göre; teknik heyet, sürekli sakatlanan Filip Novak 'ın yerine artık Szalai'yi sol bek alternatifi olarak görüyor.

Ara transferde Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'dan 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen Szalai, sarı-lacivertli formayla 5'i lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 6 maçta görev yaptı.