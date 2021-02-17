Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan Szalai'ye yeni görev!

'tan Szalai'ye yeni görev!

'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı , her gün ortaya çıkan yeni yetenekleriyle sarı-lacivertli teknik heyeti şaşırtmaya devam ediyor. Macar stoperin ayağını çok iyi kullanmasını avantaja çevirmek isteyen teknik direktör , 23 yaşındaki futbolcuyu farklı bir mevkide de değerlendirebileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:39
Erol Bulut'tan Szalai'ye yeni görev!

'nin ocak ayında kadrosuna kattığı , sergilediği başarılı performansla kısa sürede teknik direktör 'un vazgeçilmezleri arasına girdi.

Erol Bulut'tan Szalai'ye yeni görev!

Sol ayağını çok iyi kullanan Macar stoper, her gün ortaya çıkan yeni özellikleriyle sarı-lacivertli takımın jokeri olma yolunda hızla ilerliyor.

Erol Bulut'tan Szalai'ye yeni görev!

Kupada maçında üçlü savunmanın sol tarafında görevlendirilen 23 yaşındaki futbolcu, 'e karşı da 'in oyundan alınmasının ardından sol beke geçti ve başarılı performansıyla göz doldurdu.

Erol Bulut'tan Szalai'ye yeni görev!

Sabah'ın haberine göre; teknik heyet, sürekli sakatlanan 'ın yerine artık Szalai'yi sol bek alternatifi olarak görüyor.

Erol Bulut'tan Szalai'ye yeni görev!

Ara transferde ekibi 'dan 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen Szalai, sarı-lacivertli formayla 5'i lig, 1'i de olmak üzere toplam 6 maçta görev yaptı.

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