Erol Bulut'tan Szalai'ye yeni görev!

Fenerbahçe'nin ocak ayında kadrosuna kattığı Attila Szalai, sergilediği başarılı performansla kısa sürede teknik direktör Erol Bulut'un vazgeçilmezleri arasına girdi.
Sol ayağını çok iyi kullanan Macar stoper, her gün ortaya çıkan yeni özellikleriyle sarı-lacivertli takımın jokeri olma yolunda hızla ilerliyor.
Kupada Başakşehir maçında üçlü savunmanın sol tarafında görevlendirilen 23 yaşındaki futbolcu, Karagümrük'e karşı da Caner'in oyundan alınmasının ardından sol beke geçti ve başarılı performansıyla göz doldurdu.