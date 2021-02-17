Ajax onu istiyor!
Özellikle son haftalarda yaptığı müthiş kurtarışlarla Fenerbahçe'nin başarısına büyük katkı sağlayan kaleci Altay, transferin gözde isimleri arasına girdi. Ara transfer döneminde İngiliz ekiplerinin takip ettiği 22 yaşındaki file bekçisi için bu kez Ajax'ın ısrarcı olduğu kaydedildi. Hollanda ekibinin sezon sonunda yıldız kaleciyi kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 23:54 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 06:50