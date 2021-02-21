Fenerbahçe Göztepe | CANLI

Fenerbahçe ile Göztepe Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaşıyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam.

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - Göztepe maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe ile Göztepe oynadıkları maçla birlikte ligde 54'üncü kez rakip oldu. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.