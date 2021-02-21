Haberler Süper Lig Fenerbahçe Göztepe | CANLI

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'in 26. haftasında sahasında 'yi ağırlıyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertliler, BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan zorlu müsabakada puan kaybı yaşamak istemiyor. Son olarak 'i mağlup eden Göztepe, Fenerbahçe karşısında da 3 puan hedefliyor. Mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 20:26 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 20:27
Fenerbahçe Göztepe | CANLI

ile 'in 26. haftasında kozlarını paylaşıyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan kritik karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu mücadelede hakem düdük çalıyor. Müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇINDA İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, , Caner, , , , , , Thiam.

Göztepe: , , , Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fenerbahçe - Göztepe maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe ile Göztepe oynadıkları maçla birlikte ligde 54'üncü kez rakip oldu. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.

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