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'de Pelkas dönüyor şov başlıyor!

Karagümrük galibiyetiyle şampiyonluk yarışını sürdüren 'de gözler maçına çevrildi. ’in 11’e girmesiyle çehresi değişen 'da Pelkas da iyileşti. Taraftarlar iki yıldızı birlikte izlemek için heyecanlanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 22:41 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe'de Pelkas dönüyor şov başlıyor!

Geçtiğimiz hafta 'in ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmasıyla hücumda bambaşka bir kimliğe bürünen sarı-lacivertliler şimdi de 'ı bekliyor. Sakatlığı geçen Yunan yıldız büyük olasılıkla hafta sonu formasını geri alacak. Pelkas ile Mesut Özil'in birlikte sergileyecekleri performans taraftarı heyecanlandırıyor.


EN BEĞENDİĞİ İSİM
27 yaşındaki Pelkas, 'de forma giydiği 16 maçta 4 gol+6 asist üretirken, takımın hücumdaki en önemli kozu olmuştu. Mesut Özil de imza töreninde bir soru üzerine 'de en beğendiği oyuncunun Pelkas olduğunu açıklayarak, "Eski dönemde 'yı çok beğeniyordum. Şimdiki Fenerbahçe'de en çok aynı pozisyonda oynadığımız için Pelkas'ı beğeniyorum. Çok yetenekli bir futbolcu" ifadelerini kullanmıştı.


KİMİ KESECEK!
Pelkas'ın dönüşüyle 'un takımdan kimi keseceği merak konusu. ve 'ın da iyileşmesinin ardından sarı-lacivertli çalıştırıcının ilk 11'i kurarken işi daha da zorlaşacak.

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