Fenerbahçe'den flaş hamle! O yıldıza ağır ceza geliyor

Fenerbahçe , Süper Lig 'de 25'inci hafta geride kalırken, 51 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 16 maçta sahadan üstün ayrılan sarı-lacivertli ekip, 5 mağlubiyet, 3 de beraberlik elde etti. Ligde üst üste aldığı puanların ardından Galatasaray engeline takılan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük mücadelesinde galip gelerek rahat bir nefes aldı.

Takım içinde aile ortamı kurulması ve yeni gelen Mesut, İrfan Can, Szalai ve Osayi-Samuel'i de hemen aralarına dahil ederek adapte sürecini hızlandıran Fenerbahçeli futbolcular, birlik ve beraberlik olgusunu güçlendirerek zorlukları aşmak için yoğun çaba sarf ediyor.