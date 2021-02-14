"İftira atıyor!"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçın ardından G.Ssaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt verdi. "İlk yarıda Fenerbahçe gibi oynadık. Sakatlarımız dönünce takım daha iyi olacak" diyen Koç, " Mustafa Cengiz'e şu an cevap vermeyeceğim... Ama yalanları, iftiraları, başta beni ve kulübümü hedef almaları... Biz buna yetişemeyiz. Algı operasyonu yapıyorlar. Küfür mü var, 3 bin kişi mi sokmuşuz? Zamanı gelince bunlara misliyle cevap vereceğiz. Arda Turan'a az bile ceza vermişler." ifadelerini kullandı. Koç, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maç saatlerinin öne alınması konusunda ise, "Ağır bir kar fırtınası bekleniyor. Ertelemeleri makul karşılıyorum" dedi.