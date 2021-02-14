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"İftira atıyor!"

Başkanı maçın ardından G.Ssaray Başkanı 'e yanıt verdi. "İlk yarıda Fenerbahçe gibi oynadık. Sakatlarımız dönünce takım daha iyi olacak" diyen Koç, " Mustafa Cengiz'e şu an cevap vermeyeceğim... Ama yalanları, iftiraları, başta beni ve kulübümü hedef almaları... Biz buna yetişemeyiz. Algı operasyonu yapıyorlar. Küfür mü var, 3 bin kişi mi sokmuşuz? Zamanı gelince bunlara misliyle cevap vereceğiz. 'a az bile ceza vermişler." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 23:59 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 06:50
"İftira atıyor!"

Başkanı maçın ardından G.Ssaray Başkanı 'e yanıt verdi. "İlk yarıda Fenerbahçe gibi oynadık. Sakatlarımız dönünce takım daha iyi olacak" diyen Koç, " Mustafa Cengiz'e şu an cevap vermeyeceğim... Ama yalanları, iftiraları, başta beni ve kulübümü hedef almaları... Biz buna yetişemeyiz. Algı operasyonu yapıyorlar. Küfür mü var, 3 bin kişi mi sokmuşuz? Zamanı gelince bunlara misliyle cevap vereceğiz. 'a az bile ceza vermişler." ifadelerini kullandı. Koç, ve 'ın maç saatlerinin öne alınması konusunda ise, "Ağır bir kar fırtınası bekleniyor. Ertelemeleri makul karşılıyorum" dedi.

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