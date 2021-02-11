Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan tepki çeken karar!

'de 'tan tepki çeken karar!

Son dakika haberleri | Üst üste ligde 'a ve kupada 'e kaybeden Fenerbahçe'de, tıpkı sezon ortasında olduğu gibi ismi tartışılmaya başlandı. Oyuncu tercihleri konusunda taraftarın tepkisini çeken genç teknik adam, buna rağmen maçı öncesi flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 18:19
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan tepki çeken karar!

'nin çeyrek finalinde 'e elendiği maç her şeyi altüst etti. Teknik direktör , 11 seçimi kadar maçın devamında futbolcuları kullandığı bölgelerle herkesi şaşırttı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan tepki çeken karar!

Takımda , , , gibi golcüler bulunmasına rağmen maçın uzatma bölümünde stoper santrfor oynadı. savunmada yer aldı. sol bek gibi adam kovaladı. Tüm bu görüntü, taraftarının ağır eleştirisine yol açtı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan tepki çeken karar!

TARAFTARLAR ARSENE WENGER'İN GELMESİNİ İSTİYOR

Kupa hüznünün ardından Twitter'da "DefolErol" hashtagi Türkiye gündeminde 1 numaraya yükseldi. Taraftarlar 'un derhal görevden alınması gerektiğini savundu.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan tepki çeken karar!

Sarı-lacivertlilerde başta olmak üzere gibi birçok isim gündeme geldi. Yönetime ve Sportif Direktör 'na ligin kalanı için yeni bir teknik direktörle anlaşılması için birçok mesaj gönderildi.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan tepki çeken karar!

ŞİMDİ NE OLACAK?

yönetimi, takımın durumuyla ilgili acil koduyla bir araya geldi. Bu görüşmede Sportif Direktör da hazır bulundu. Yönetim, takımın durumuyla ilgili Belözoğlu'nun bilgisine başvurdu.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan tepki çeken karar!

Teknik direktör 'un gönderilmesi konusu yönetim tarafından hata olarak görüldü. yönetiminin, kötü gidişin sürmesi halinde bazı futbolcularla yollarını ayırabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan tepki çeken karar!

Şimdilik herhangi bir isim belirtilmiyor. Ancak takıma ve teknik heyete ciddi uyarı yapılması kararı alındı. Bazı futbolculara, kendilerine çekidüzen vermeleri konusunda son direktifler yapıldı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan tepki çeken karar!

KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ

Öte yandan toplantıda , 'a özellikle oyuncu performansları üzerinden eleştireler yaparken, "Büyük yatırımlar yaptık ama karşılığını alamıyoruz. Daha iyi oynamalıyız" dediği iddia edildi

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan tepki çeken karar!

MERT HAKAN YANDAŞ KARARI!

'nin, ve maçlarında puan kaybetmesi halinde 'a tepkinin artarak devam etmesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, cumartesi günü oynanacak Karagümrük mücadelesinde Pelkas, Tisserand, İrfan ve Gustavo'dan yoksun olarak çıkacak.

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan tepki çeken karar!

Bulut, kupada şans verdiği birçok ismi yeniden kulübeye çekecek. Savunmada Gökhan ve ve cezalı Lemos'un yerine Serdar ve Nazım oynayacak. Orta alanda Mert Hakan 11'e dönecek. Hücumda ise ve Osayi ile birlikte veya 'nın görev alması bekleniyor. (Sabah)

SON DAKİKA