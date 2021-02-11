Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan tepki çeken karar!

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e elendiği maç her şeyi altüst etti. Teknik direktör Erol Bulut, 11 seçimi kadar maçın devamında futbolcuları kullandığı bölgelerle herkesi şaşırttı.
Takımda Samatta, Cisse, Thiam, Valencia gibi golcüler bulunmasına rağmen maçın uzatma bölümünde stoper Serdar Aziz santrfor oynadı. Sosa savunmada yer aldı. Mesut Özil sol bek gibi adam kovaladı. Tüm bu görüntü, Fenerbahçe taraftarının ağır eleştirisine yol açtı.
TARAFTARLAR ARSENE WENGER'İN GELMESİNİ İSTİYOR
Kupa hüznünün ardından Twitter'da "DefolErol" hashtagi Türkiye gündeminde 1 numaraya yükseldi. Taraftarlar Erol Bulut'un derhal görevden alınması gerektiğini savundu.