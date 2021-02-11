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servet harcadı mutlu olamadı

En son 2012-13 sezonunda ’nı Aykut ’la kaldıran o tarihten bu yana transfere 168 milyon Euro harcadı ama başarı gelmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 01:49
Fenerbahçe servet harcadı mutlu olamadı

Sezona çifte kupa hedefiyle başlayan , 'na çeyrek finalde Medipol 'e yenilerek veda etti. Böylece kupa özlemi 8 yıla çıktı. Sabah'ın haberine göre, en son 2012-13 sezonunda Aykut yönetiminde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, o tarihten bu tarafa 66 ülkeden 87 futbolcuya 168 milyon Euro transfer harcaması yapmasına rağmen hedefin uzağında kaldı. Sarı-lacivertli takım bu sezon başında da transfere 24.3 milyon Euro harcadı.


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