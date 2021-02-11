Fenerbahçe servet harcadı mutlu olamadı

Sezona çifte kupa hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde Medipol Başakşehir'e yenilerek veda etti. Böylece kupa özlemi 8 yıla çıktı. Sabah'ın haberine göre, en son 2012-13 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, o tarihten bu tarafa 66 ülkeden 87 futbolcuya 168 milyon Euro transfer harcaması yapmasına rağmen hedefin uzağında kaldı. Sarı-lacivertli takım bu sezon başında da transfere 24.3 milyon Euro harcadı.



KOCAMAN KUPADA REKORA KOŞUYOR

Başakşehir'in başında Fenerbahçe'yi eleyen Aykut Kocaman, şampiyon olması halinde kupayı en fazla kazanan teknik direktör olacak. Kocaman, şu ana kadar biri Konyaspor'da ikisi Fenerbahçe'de olmak üzere üç kez bu kulvarda şampiyonluk yaşadı. 3 kupası olan diğer hocalar Gündüz Kılıç, Ahmet Suat Özyazıcı ve Fatih Terim.