İspanyol basını flaş haberi yazdı! Mesut Özil de o listede

EDEN HAZARD

Real Madrid'e büyük beklentilerle geldi ama İspanya'daki döneminde en önemli istatistiği sakatlıkları oldu. Son dönemde, dünyada çok az oyuncu Hazard kadar değerini kaybetmiştir.

KEPA

Chelsea'ye tarihin en pahalı kalecisi olarak transfer oldu ancak formunu kaybetti, üst üste hatalı goller yedi ve yedek kulübesine mahkum oldu. Onun da değeri çakıldı.