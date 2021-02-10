İspanyol basını flaş haberi yazdı! Mesut Özil de o listede

Futbol dünyasında yer alan ve düşüşe geçen isimleri, İspanyol spor gazetesi Marca sıraladı. İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in de yer aldığı liste...
ROBERTO FIRMINO
Brezilyalı yıldız, Liverpool'un şu an hücum hattındaki zayıf halkası. Son yıllarda İngiltere'yi performansıyla sallayan Firmino'nun piyasa değeri yüzde 20 düştü. Liverpool efsanesi Jamie Carragher, takımın şampiyonluk yarışından kopmasının başlıca nedenlerinden biri olarak Brezilyalı yıldızı gösterdi.
PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG
Arsenal'in yıldız forveti, büyük bir kriz içerisinde ve gol orucuna girdi. Son 4 maçta 1 gol atabildi ve özgüveni büyük bir hızla düşüyor. Kazandığı büyük maaşla da pandemi döneminde Arsenal için bir 'baş ağrısı' nedeni. Kuzey Londralılar, Auba'yı bir an önce elden çıkarmak istiyor.