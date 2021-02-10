Haberler Fenerbahçe İspanyol basını flaş haberi yazdı! Mesut Özil de o listede

İspanyol basını flaş haberi yazdı! de o listede

'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği için İspanya'nın en ünlü gazetelerinden olan Marca, flaş bir haberi yayınladı. Aktarılan bilgilere göre dünyaca ünlü yıldız da o listeye girdi. İşte Fenerbahçeli Mesut Özil'in de aralarında yer aldığı o haber ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 18:46
İspanyol basını flaş haberi yazdı! Mesut Özil de o listede

Futbol dünyasında yer alan ve düşüşe geçen isimleri, İspanyol spor gazetesi Marca sıraladı. İşte 'nin yeni yıldızı 'in de yer aldığı liste...

İspanyol basını flaş haberi yazdı! Mesut Özil de o listede

ROBERTO FIRMINO
Brezilyalı yıldız, Liverpool'un şu an hücum hattındaki zayıf halkası. Son yıllarda İngiltere'yi performansıyla sallayan Firmino'nun piyasa değeri yüzde 20 düştü. Liverpool efsanesi Jamie Carragher, takımın şampiyonluk yarışından kopmasının başlıca nedenlerinden biri olarak Brezilyalı yıldızı gösterdi.

İspanyol basını flaş haberi yazdı! Mesut Özil de o listede

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG
Arsenal'in yıldız forveti, büyük bir kriz içerisinde ve gol orucuna girdi. Son 4 maçta 1 gol atabildi ve özgüveni büyük bir hızla düşüyor. Kazandığı büyük maaşla da pandemi döneminde Arsenal için bir 'baş ağrısı' nedeni. Kuzey Londralılar, Auba'yı bir an önce elden çıkarmak istiyor.

İspanyol basını flaş haberi yazdı! Mesut Özil de o listede

EDEN HAZARD
Real Madrid'e büyük beklentilerle geldi ama İspanya'daki döneminde en önemli istatistiği sakatlıkları oldu. Son dönemde, dünyada çok az oyuncu Hazard kadar değerini kaybetmiştir.

İspanyol basını flaş haberi yazdı! Mesut Özil de o listede

KEPA
Chelsea'ye tarihin en pahalı kalecisi olarak transfer oldu ancak formunu kaybetti, üst üste hatalı goller yedi ve yedek kulübesine mahkum oldu. Onun da değeri çakıldı.

İspanyol basını flaş haberi yazdı! Mesut Özil de o listede

DELE ALLI
Harry Kane ile birlikte İngiltere'nin en ölümcül forvet ikilisiydi ancak Jose Mourinho tarafından yedek kulübesine mahkum edildi.

İspanyol basını flaş haberi yazdı! Mesut Özil de o listede

MIRALEM PJANIC
Camp Nou'ya çok büyük ümitler ve muazzam bir Serie A geçmişiyle geldi. Barcelona dönemiyse tamamen facia ve yedek kulübesinin daimi üyesi.

İspanyol basını flaş haberi yazdı! Mesut Özil de o listede

GARETH BALE
Tottenham'a giderek tekrar cenneti yaşamak istedi ancak şimdiden cehheneme döndü. Formunu kazanmakta zorlanıyor ve mutsuz.

İspanyol basını flaş haberi yazdı! Mesut Özil de o listede

DANIEL STURRIDGE
Liverpool, Chelsea ve Manchester City gibi kulüplerin formasını giyen 31 yaşındaki yıldız, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra kendine kulüp bulamadı. Bahis oynadığı için 8 ay futboldan men edilen Sturridge, sakatlıkları nedeniyle de zor günler yaşıyor. Herkes bir sonraki hamlesini merak ediyor.

İspanyol basını flaş haberi yazdı! Mesut Özil de o listede

MESUT ÖZİL
Avrupa futbolunun en parlak yıldızlarından biriydi. Arsene Wenger sonrası Arsenal'de istenmeyen adam haline geldi. İnanılmaz maaşı sürekli manşetlere çıktı. 'de tekrar hayata dönme fırsatı elde etti.

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