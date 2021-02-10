Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Canlı yayında flaş Arsene Wenger iddiası! "Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut o maçı kaybederse gider ve yerine Arsene Wenger gelir"

Son dakika spor haberleri: Canlı yayında flaş iddiası! " teknik direktörü o maçı kaybederse gider ve yerine Arsene Wenger gelir"

yorumcusu ve Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında 'yi değerlendirdi. Uzundurukan, Süper Lig'de Galatasaray'a, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise Medipol Başakşehir'e mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü ve efsane teknik direktör hakkında flaş iddialarda bulundu. "Fenerbahçe, maçını kaybederse; Erol Bulut gönderilir. Benim 1 numaralı adayım Arsene Wenger." ifadelerini kullanan Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri hakkında önemli bilgiler de verdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:26 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:56
Son dakika spor haberleri: Canlı yayında flaş Arsene Wenger iddiası! "Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut o maçı kaybederse gider ve yerine Arsene Wenger gelir"
yorumcusu ve Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında 'yi değerlendirdi. Uzundurukan, Süper Lig'de Galatasaray'a, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise Medipol Başakşehir'e mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü ve efsane teknik direktör hakkında flaş iddialarda bulundu. "Fenerbahçe, maçını kaybederse; Erol Bulut gönderilir. Benim 1 numaralı adayım Arsene Wenger." ifadelerini kullanan Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri hakkında önemli bilgiler de verdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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