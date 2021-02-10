Son dakika spor haberleri: Canlı yayında flaş Arsene Wenger iddiası! "Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut o maçı kaybederse gider ve yerine Arsene Wenger gelir"

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Uzundurukan, Süper Lig'de Galatasaray'a, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise Medipol Başakşehir'e mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut ve efsane teknik direktör Arsene Wenger hakkında flaş iddialarda bulundu. "Fenerbahçe, Karagümrük maçını kaybederse; Erol Bulut gönderilir. Benim 1 numaralı adayım Arsene Wenger." ifadelerini kullanan Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri hakkında önemli bilgiler de verdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Uzundurukan, Süper Lig'de Galatasaray'a, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise Medipol Başakşehir'e mağlup olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut ve efsane teknik direktör Arsene Wenger hakkında flaş iddialarda bulundu. "Fenerbahçe, Karagümrük maçını kaybederse; Erol Bulut gönderilir. Benim 1 numaralı adayım Arsene Wenger." ifadelerini kullanan Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri hakkında önemli bilgiler de verdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...