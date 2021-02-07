Bize gelince çizgiler bile farklı

F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, derbi mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Yenilgiyi hak edecekleri bir oyun oynamadıklarının altını çizen, Bulut 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. Oyununun genelinde daha çok pozisyona giren taraf olduklarını belirten Bulut, "Daha fazla pozisyona girdik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. İlk yarının sonunda Samatta kaçırdı. Muslera biraz şansıyla kurtardı. Bunları atsak daha farklı bir sonuç ortaya çıkacaktı" ifadelerini kullandı.

İLK TOP GOL OLDU

Rakibin kaleye gelen ilk topunun gol olduğunu belirten Erol Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten rakibin kaleye gelen ilk topu gol oldu. İkinci yarı daha baskılı oynadık. İptal edilen bir golümüz var. Ofsayt mı değil mi bilmiyorum. Çizgiler biraz daha farklı çekiliyor F.Bahçe'ye karşı. Cisse'ye yapılana da bakmak lazım. Hakemler o şekilde karar verdi. Kaybettiğimiz bir maç oldu. Taraftarımızı üzdüğümüz için üzgünüz. Kaptığımız topları iyi değerlendiremediğimiz ve sonuca gidemediğimiz bir maç oldu."

EKSİKLERİ ARADIK

Derbide eksik oyuncuların yokluğunu da değerlendiren Bulut, "Orta sahada bir takım eksiklerimiz vardı. Yedek kulübesine bakınca bu isimlerle başlayabilirdik. Eksikleri aradığımızı söyleyebilirim. İkinci yarı daha iyi oldu ama orta sahada mücadele gücünün eksikliği hissedildi" dedi

FARKLI BİR İKİ YARI OLDU

Bulut, ilk yarıda G.Saray'ın topla daha fazla oynadığını belirtti: "Baktığımızda ilk yarıda G.Saray daha çok topla oynadı. Biz kapattık, kaptığımz topları da iyi değerlendirmeye çalıştık. İkinci yarı ise topa daha çok sahip olan bizdik. Galatasaray kontrataklarla gol aradı. Oyun anlamında farklı iki yarı oldu."

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Erol Bulut, G.Saray'a karşı 12. maçında 6. yenilgisini aldı. Sarıkırmızılı takımı 4 kez mağlup edebilen tecrübeli çalıştırıcı, 2 de beraberlik aldı. Fatih Terim'le ise 11. kez rakip olar Bulut, bu maçlarda 6. yenilgisini yaşadı.