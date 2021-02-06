Fenerbahçe - Galatasaray maçının ardından Erol Bulut'tan hakemlere tepki! "Cisse'ye net bir çekme var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Daha çok pozisyon bulan tarafından kendileri olduğunu belirten genç teknik adam, "Oyunun tümüne bakarsak daha çok pozisyon bulan taraf bizdik, oyunun hakimi bizdik ama pozisyonları değerlendiremedik. Kazanmak çok istedik ama rakibin kaleye gelen tek isabetli şutu gol oldu."

"F.BAHÇE'YE KARŞI ÇİZGİLER FARKLI ÇİZİLİYOR"

Hakem kararlarına da isyan eden Erol Bulut, iptal edilen gol ve Cisse'nin penaltı beklediği pozisyonla ilgili, "İptal edilen bir gol var. Ofsayt mı değil mi bilmiyorum. Daha izlemedim. Fenerbahçe'ye karşı çizgiler daha farklı çekiliyor. Daha önce birkaç maçta daha yaşadık. Papiss Cisse'ye net bir çekme var. Hakemler o şekilde karar verdi. Kaybettiğimiz bir maç oldu. Taraftarları üzdüğümüz için üzgünüz" ifadesini kullandı.

"GUSTAVO'YU ARADIK"



"Orta sahada Ozan, Sosa ve Mert ile başladık. Yedek kulübesinde o anlamda (Gustavo yerine) oyuncu yoktu. İkinci yarı değişiklikler yaptı. İkinci yarıda orta sahada mücadele gücümüzün eksikliği nedeniyle Gustavo'nun yokluğu hissedildi."