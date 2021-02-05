Haberler Fenerbahçe Kadıköy’de milyarlık derbi!

Kadıköy’de milyarlık derbi!

'nin 'ı ağırlayacağı derbi mücadelesinin değeri dudak uçuklattı. İki takımın futbolcularının toplam değeri tam 1 milyar 662 milyon... En değerli futbolcular ise , ve Bayındır...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 14:44
Kadıköy’de milyarlık derbi!

ile arasında yarın oynanacak derbinin kadro değerleri dikkat çekiyor. İki ekibin kadrosunda bulunan futbolcuların toplam değeri 1 milyar 662 milyon TL.

'in 24. haftada oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Futbolun piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-kırmızılılar, 101 milyon 650 bin Euro'luk toplam kadro değeri ile ligde ilk sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosundaki futbolcuların değeri ise 93 milyon Euro ve ligde ikinci sırada bulunuyor.

'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 662 milyon TL.

Galatasaray'ın yeni transferi Portekizli futbolcu , derbide oynaması durumunda sahanın en değerli oyuncusu olacak. 'in 13 milyon 500 bin Euro değeri bulunuyor. Onu 12 milyon Euro ve 'nın 7 milyon 500 Euro değeri var. Fenerbahçe'nin en değerlisi ise kaleci Bayındır. Altay'ın 11 milyon Euro değeri var. Sarı-lacivertlilerde 'ın 10 milyon Euro, Mbwana Samatta'nın da 8 milyon Euro piyasa değeri yer alıyor.

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