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Edin sürprizi! Transfer takasla bitiyor

Santrfor takviyesiyle ara transfer dönemine nokta koymak isteyen , 'nın yıldız golcüsü Edin 'yu hedefleri arasına aldı. Kulübü Roma ile sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılması gündemde olan Bosnalı futbolcudan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. İtalyan basınından haberlere göre, 'nun ile takas olabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 11:28
Edin Dzeko sürprizi! Transfer takasla bitiyor

Transferin son gününde golcü arayışlarında olan , dünyaca ünlü santrfor Edin 'yu gündemi gündemine almıştı. Sarı-lacivertli takıma yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

Hürriyet'in derlediği 'nın haberine göre; transferin bitimine saatler kala ile Inter arasında ile takası gerçekleşebilir.

ve transferinin ardından Fenerbahçe ile de adı geçen Edin Dzeko'nun yıllık maliyetinin çok yüksek olması bu transferi imkansız kılarken Roma, Dzeko'yu elden çıkarmak için son bir hamle yapıyor.

Takas teklifinin Roma tarafından geldiği belirtilirken her iki oyuncu da teknik direktörlerinin gözünden düşmüş vaziyette. Bu transferlerin kiralık şeklinde gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Alexis Sanchez, 6 Ocak'taki yenilgisinden beri ilk 11'de forma giyemezken; Dzeko ligde görev aldığı 15 maçta 7 gol, 1 asiste imza attı.

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