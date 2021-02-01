Edin Dzeko sürprizi! Transfer takasla bitiyor

Transferin son gününde golcü arayışlarında olan Fenerbahçe, dünyaca ünlü santrfor Edin Dzeko'yu gündemi gündemine almıştı. Sarı-lacivertli takıma yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

Hürriyet'in derlediği Sky Sports İtalya'nın haberine göre; transferin bitimine saatler kala Roma ile Inter arasında Edin Dzeko ile Alexis Sanchez takası gerçekleşebilir.

Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci transferinin ardından Fenerbahçe ile de adı geçen Edin Dzeko'nun yıllık maliyetinin çok yüksek olması bu transferi imkansız kılarken Roma, Dzeko'yu elden çıkarmak için son bir hamle yapıyor.

Takas teklifinin Roma tarafından geldiği belirtilirken her iki oyuncu da teknik direktörlerinin gözünden düşmüş vaziyette. Bu transferlerin kiralık şeklinde gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Alexis Sanchez, 6 Ocak'taki Sampdoria yenilgisinden beri ilk 11'de forma giyemezken; Dzeko ligde görev aldığı 15 maçta 7 gol, 1 asiste imza attı.