Rüya değil gerçek

Sarı-lacivertliler, Mesut Özil'in transferini resmen açıkladı. Arsenal'den bonservissiz alınan yıldız oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. "Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek. Kendisine çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Hoş geldin Mesut!" denildi.



YAPTIKLARI TARTIŞILMAZ

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'dan imza sonrası, "Mesut Özil'in Arsenal'deki başarıları tartışılmaz. Son dönemde ona antrenörlük yapmak bir ayrıcalıktı" açıklaması geldi.



'MESUTOL' BILD'DE

MESUTOL kampanyasının ikinci gününde SMS sayısı 200 binli rakamlara, bağış tutarı ise 4 milyon TL'ye yaklaştı. Almanya'nın Bild gazetesi kampanyayı sütunlarına taşıdı; taraftarlardan 2 milyon euro katkı beklendiği aktarıldı.



HAYALIME KAVUŞTUM

FBTV'ye duygularını dile getiren Mesut Özil, "Çok mutluyum geldiğim için. Bir Fenerbahçeli olarak her zaman hayalimdi. Gerçek oldu bugün. Çok uğraştık, Allah nasip etti. İlk defa takımla idman yapacağım. Hayırlı olsun. İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz. Herkese bol şans" diye konuştu.



ARSENAL HEP KALBIMDE

Özil, F.Bahçe'ye transferi sonrası Arsenal'e de veda mesajı yayınladı: "7.5 yıllık bu yolculuk için kulübe teşekkür ederim. Burada geçirdiğim süre boyunca takımın ve taraftarların desteği inanılmazdı. Her zaman size minnettar olacağım. Arsenal taraftarı sonsuza kadar kalbimde olacak."