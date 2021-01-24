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Sosa'nın eşi Alurralde'den kafa karıştıran paylaşımlar! ve ...

'nın eşi Alurralde'nin sosyal medyadaki son paylaşımları dikkat çekti. Önce başında 'un renklerinde bir taç ile fotoğrafını paylaşan Alurralde, altına "Bordo-mavi" notunu düşerken, ardından da formalı fotğrafını paylaşıp, "Kalbimin birçok rengi var" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 15:05
Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den kafa karıştıran paylaşımlar! Trabzonspor ve Fenerbahçe...

'nın eşi Alurralde, 'dan yaptığı üst üste iki paylaşımla gündem oldu. Önce başında 'un renklerinde bir taç ile fotoğrafını paylaşan Alurralde, paylaşımına "Bordo-mavi" notunu ekledi.

Daha sonra formalı bir paylaşımda bulunan Carolina Alurralde, bu kez de "Kalbimin birçok rengi var" ifadesini kullandı.

Alurralde paylaştığı bu storylerin ardından Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı ve 'Sarı-mavi' yazdı.

TRABZONSPOR'U TAKİP EDİYOR FENERBAHÇE'Yİ ETMİYOR

Carolina Alurralde'nin bu paylaşımları sosyal medyada çok konuşuldu. Alurralde'nin Instagram'da Sosa'nın eski takımı Trabzonspor'u takip ettiği, Fenerbahçe'yi ise takip etmediği ortaya çıktı.

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