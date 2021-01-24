Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den kafa karıştıran paylaşımlar! Trabzonspor ve Fenerbahçe...

Fenerbahçeli Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Instagram'dan yaptığı üst üste iki paylaşımla gündem oldu. Önce başında Trabzonspor'un renklerinde bir taç ile fotoğrafını paylaşan Alurralde, paylaşımına "Bordo-mavi" notunu ekledi.

Daha sonra Fenerbahçe formalı bir paylaşımda bulunan Carolina Alurralde, bu kez de "Kalbimin birçok rengi var" ifadesini kullandı.

Alurralde paylaştığı bu storylerin ardından Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı ve 'Sarı-mavi' yazdı.

TRABZONSPOR'U TAKİP EDİYOR FENERBAHÇE'Yİ ETMİYOR

Carolina Alurralde'nin bu paylaşımları sosyal medyada çok konuşuldu. Alurralde'nin Instagram'da Sosa'nın eski takımı Trabzonspor'u takip ettiği, Fenerbahçe'yi ise takip etmediği ortaya çıktı.