Erol Bulut'tan Mesut Özil sözleri: Dünyanın en iyisi...

F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, uzun süren suskunluğunu bozdu. FOTOMAÇ'a konuşan genç teknik adam, birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bulut'un öne çıkan sözleri: "Mesut Özil'in kalitesini konuşmamıza gerek yok. 10 numara pozisyonunda dünyanın gelmiş geçmiş en iyi ilk 10 ismi arasında. Büyük yetenek, karakteri düzgün bir kardeşimiz. En kısa zamanda karşılaşacağız. Telefonda kısa bir görüşmem oldu. Oyun felsefemize iyi katkı sağlayacaktır. Takım arkadaşları ona yardım etmek zorunda. O da kalitesiyle hücumculara yardımcı olacaktır."



10 GÜNDE HAZIR OLACAK

"Önüzmüde 21 maçlık periyot var. Komple sistemi bir oyuncu üzerine değiştirmenin zor olacağını düşünüyorum. Mesut bizim şu anki sistemimiz üzerinde yerini en iyi şekilde alacaktır. Topu ayağına aldığında 3-4 oyuncuyu bağlayan bir futbolcu. Bize avantaj sağlayacaktır. Onun üzerine sistemimizi gerçekleştireceğiz. Karantinadan dolayı 15 gün antrenman yapmadı. Başlayacağı çalışmalarla 10 günde bir seviyeye gelmiş olacak. Mesut'u buraya katkısı olsun diye getirdik. Mesut Özil, İngiltere ve Almanya'da kendisine yapılan yanlışlara en güzel cevabı sahada verecektir."



SORUNU ÇÖZECEĞİZ

Duran toplardan yedikleri goller için de yorumda bulunan başarılı çalıştırıcı, "Sezonun başlarında duran toplardan daha çok pozisyon veriyorduk. Bunu her hafta çalışmamıza rağmen maalesef gerçekleşiyor. Direkt kornerden yediğimiz gol yok. Kenar serbest atışlardan, dönen ikinci ve üçüncü toplardan yediğimiz goller oldu. Bunları çalışmaya devam edeceğiz. Benim takımları her zaman duran toplardan en çok gol atan ve en az gol yiyen takım. Maalesef Fenerbahçe'de çok yedik ama çalışarak bu sorunu çözeceğiz" açıklamasını yaptı.



KAYBETSEK DE SAVAŞALIM

Futbolcularına mesajlar gönderen Bulut, şu ifadeleri kullandı: "Daha fazla efor sarfetmemiz gerekiyor. Hazırlık, kupa, lig maçı, ne olursa olsun galibiyet için sahaya çıkıyoruz. Futbolcularımdan istediğim tek bir şey var: Kaybedeceksek de savaşarak kaybedelim. Bazı futbolculardan istediğimiz verimi alamadık. Hastalık ve sakatlıklar oldu. Son 5-6 haftada iyi gidiyor. Futbolcu. 'Formam garanti' düşüncesinde olmamalı."



KALENİN ÖNÜNE OTOBÜS ÇEKİYORLAR

Kendilerine karşı farklı futbol oynayan takımlar için de konuşan genç teknik adam, bu konuda şunları söyledi: "Büyük takımların yediği goller hücum yaparken kaptırılan toplardan rakip arkanıza sarkınca oluyor. Anadolu takımları, büyük takımlara 6-3-1 sistemi ile oynuyorlar. Otobüsü kalenin önüne çekiyorlar! Biz de oyunumuzu daha da geliştirip öyle sistemlere karşı nasıl daha çok gol bulmamız gerektiğine çalışıyoruz."

Ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Eleştiri yapılacak da ama bel altı olmamalı.

Bana sorarsınız yabancı kuralının serbest olması gerekiyor.

Futbolumuzu geliştirmek istiyorsak hakemlere de iş düşüyor.

Büyük takıma gelmeye karar verdiyseniz baskı olacaktır. O bilinçle imza atıyorsunuz.

Benim için oyunun iki yönünü de kullanan oyuncular çok önemli.

Caner Erkin üzerinden 'gidelim gol atalım' opsiyonumuz yok.

Bazen pozisyonu doğru almakla defans işini iyi yapmış olursunuz.



EROL HOCANIN OLMAZSA OLMAZLARI...

Saha içinde olmazsa olmazlarım takım takım değişiyor. Malatya ve Alanya'da oynattığım futbol ile Fenerbahçe'de oynattığım futbol arasında farklar var. Elinizdeki malzemeye göre hareket etmeniz gerekiyor. 3 takımda da önemli gördüğüm savunma. Fenerbahçe'de şu ana kadar 22 gol yemişiz. Bence fazla gol gördük kalemizde. İlk haftalarda defans anlayışımızı istediğimiz anlamda gerçekleştiremiyorduk ama son haftalarda daha iyi gidiyor."



BU FELSEFEYLE İYİ GÖRÜNTÜ ÇİZDİK

Sezon başındaki düşüncesinin istediği gibi gitmediğini itiraf eden Erol Bulut, "Felsefemizi değiştirdik. Topu rakibe verip, hep birlikte topun arkasına geçip, doğru pozisyon aldık. Rakibimizi istediğimiz alanda sıkıştırıp, kaleye gitmekti. İyi bir görüntü çizdik. 6 maçın 5'ini kazandık. Kalemizde de daha az pozisyon veriyoruz" sözlerini sarfetti.



OYUNDA ÇOK PLANIM VAR

Sistemi yok eleştirilerine yanıt veren Bulut, "Her eleştiriye açığım. Hatalarımız oluyor ve bunları en kısa sürede toparlıyoruz. Bir maça 4-2-3-1 ile başlıyoruz ama oyun içinde değişiyor. Oyunuma bakıldığında hücum anlamında 4-3-3'e dönüyor. 6 numaramızı biraz daha hücuma katkı sağlamak için öne çıkarıyoruz. Tek ön libero ile kalıyoruz. Oyunumuzun içinde A, B, C planlarımız var" dedi.



BAŞAKŞEHİR MAÇIYLA DEĞİŞİM BAŞLADI

Ligin 14. haftasında kazandıkları Başakşehir maçıyla birlikte oyun felsefesini değiştirdiklerini söyleyen Erol Bulut, "Her şey istediğimiz doğrultuda gidiyor. Yaptığımız 16 transfer belli aralıklarla geldi. İlk 10 gün çalıştığınız taktiğe yeni oyuncular geldiğinde sıfırdan başlamak gerekiyor. 4 haftalık hazırlık periyodu yaşadık. Normalde 7 haftalık olması gerekir. Ben bahane aramıyorum, 11 kişi sahaya çıkabiliyorsak, o oyuncular en iyisini yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİNDEYİM

Erol Bulut, her futbolcu gibi teknik direktörlerin de Avrupa'ya gitme hedefi olduğunu kaydedip, "Ben zaten Türkiye'nin en büyük kulübünde çalışıyorum. Avrupa'nın sayılı takımlarından birindeyim. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırıp, daha büyük adımlarla Avrupa'da da büyük işler yapmak istiyoruz. Taraftarlara vereceğim mesaj; şu an bizi statta destekleyemiyorlar. Stadın dışında sosyal medyada, ekranları başında en iyi şekilde desteklediklerini düşünüyorum. Bu desteğe ihtiyacımız var. Sezonu en üst seviyede tamamlayıp, şampiyon olacağız. Taraftarlar bize inansın" dedi.



EMRE İLE HİÇBİR SORUN YAŞAMADIK

Bulut, "Emre Belözoğlu ile aramızda hiçbir zaman sorun olmadı. Transfer konusunda onun sunduğu, bizim sunduğumuz futbolcular oldu. İstişare ediyoruz. Herkes net bilsin ki, sezon başından beri Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyoruz."