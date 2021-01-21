Haberler Fenerbahçe Flaş gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe yıllar önce de Mesut Özil'i istemiş

Flaş gerçek ortaya çıktı! yıllar önce de 'i istemiş

ile anlaşan 'in memleketi 'ın ilçesine bağlı Hışıroğlu Köyü Muhtarı Yanaz, yıllar önce Özil'in babasıyla arasında geçen ilginç diyaloğu anlattı. Fenerbahçe'nin yıllar önce de 'u istediğini aktaran Yanaz, "Babası bana, 'Fenerbahçe oğlumu istiyor ama ben oğlumun 'da biraz daha yetişmesini istiyorum. Daha sonra belki nasip olur 'ye gidip futbol oynar' demişti. Yıllar geçti Mesut, dünya çapında şöhrete ulaştı. O zamanlar nasip olmadı ama yıllar sonra Allah nasip etti, Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 16:43
Flaş gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe yıllar önce de Mesut Özil'i istemiş

'in ile prensip anlaşmasına varması ve 'a gelmesi, memleketi Hışıroğlu köyünde bulunan hemşehrilerini sevindirdi.

Hemşehriler, Özil'i yakın zamanda köyünü ziyaret etmesini temenni ettiklerini söyledi. Hışıroğlu Köyü'nde uzun yıllardır muhtarlık yapan Yanaz da, Mesut Özil'in 'de futbol oynayacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yurt dışındaki maçlarını her zaman takip edemediklerini ancak başarılarını her zaman konuştuklarını anlatan Yanaz, "Şimdi ülkemize gelmesiyle onun maçlarını sürekli takip edeceğiz. Onun ülkemize gelmesi bizi çok gururlandırdı. Köylülerimiz, gençlerimiz onun ülkemizde futbol oynayacak olmasına çok seviniyorlar. Biz onu çok seviyoruz. Köyümüze gelmesini dört gözle bekliyoruz. Köy halkı da onu görmek istiyor. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynaması bizi çok sevindirdi. Özil, yıllardır köyüne gelmedi. En son transferinde köyümüze gelmişti. Bir akşam kalıp sonra yine gitmişti. Köyümüze o tarihten bu yana gelmedi. Onun gelmesini bekliyoruz." dedi.

"YILLAR ÖNCE BABASIYLA OLAN ANISINI ANLATTI"
Yıllar önce 'ya gittiğinde Mesut Özil'in ailesinin evinde kaldığını anlatan muhtar Yanaz, o dönemler futbol oynadığını bilmediğini ifade etti. Ancak bir süre sonra köyüne gelen babası ile yaptığı görüşmede Mesut Özil'in futbol oynadığını ve Fenerbahçe'nin istediğini anlattığını belirten Yanaz, şöyle dedi:

"Yıllar önce Almanya'ya gittiğimde Özil'in evinde kaldım, beni misafir ettiler. Mesut Özil'in o dönemler futbol oynadığını bilmiyordum. Yıllar sonra babası geldi, "Fenerbahçe oğlumu istiyor ama ben oğlumun Almanya'da biraz daha yetişmesini istiyorum. Daha sonra belki nasip olur Türkiye'ye gidip futbol oynar." şeklinde bir görüşme yapmıştık. Yıllar geçti Mesut, dünya çapında şöhrete ulaştı. O zamanlar nasip olmadı ama yıllar sonra Allah nasip etti, Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştirdi. Kişinin gönlündekini Allah nasip eder. Onun gönlünde de Fenerbahçe sevdası vardı, şimdi oraya geldi. İnşallah burada da çok başarılı olur, performansı daha da güzelleşir."

İlçede yaşayan Dursun Başbakıcı da Galatasaray taraftarı olduğunu ancak Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinin ülke futbolunun gelişmesi adına önemli olduğuna vurgu yaparak Özil ile gurur duyduklarını söyledi.

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