Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı davranış

Fenerbahçeli futbolcular, Sivasspor maçı öncesi örnek bir harekete imza attı. DMD hastası olan ve sosyal medya üzerinden Fenerbahçeli futbolcularla tanışmak istediğini ifade eden Hasan Keskin ile kamp yapılan otelde futbolcular bir araya geldi. Sarı-lacivertli takımın kampını ziyaret eden Hasan Keskin ile tanışan Fenerbahçeli futbolcular, Keskin'e tüm takımın imzaladığı formayı hediye etti.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"DMD hastası olan 18 yaşındaki Hasan Keskin'in hayalleri gerçek oldu. Hasan Keskin, Futbol A Takımımızın oyuncularıyla tanışma isteğini sosyal medya yoluyla kamuoyuna duyurmuştu. Taraftarımız Hasan'ın bu isteği Kulübümüzden cevap buldu. Kulübümüzün yaptığı organizasyonla Hasan, ailesiyle birlikte Demir Grup Sivasspor maçı için kampta olan takımımızı ziyaret etti. Futbolcularımızla hatıra fotoğrafları çektiren Hasan'a tüm takımın imzaladığı bir formamız hediye edildi."







