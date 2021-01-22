Ali Koç: Tenkite gerek yok

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, zor hava şartlarında Sivas'tan alınan bir puanın değerli olduğunu söyledi. Başkan "Burada 3 puan almak zor, zor deplasman. Hava şartlarına soğuğu da eklediğimizde zor olacağını biliyorduk. Daha iyi oynayabilirdik, bu 1 puanın değeri sezon sonunda daha çok belli olur" ifadelerini kullandı. Federasyonun maç takvimini zorlu bir zeminde hazırladığının da altını çizen sarı-lacivertli yönetici şunları söyledi:



ZAMANI GELİNCE

"Federasyona yardımcı olmak lazım, inanılmaz zor takvimi yönetmeye çalışıyorlar. Tenkit edecek bir durum olduğunu sanmıyorum. TFF zor şartlarda bir fikstür yapıyor. 19:00'da oynanacak dendi ve çıktık maçımızı oynadık." Koç, transferle ilgili sorulara da "Ayrılacak oyuncular, gelecek oyuncular var. İsimler belli, zamanı gelince açıklarız" cevabı verdi.