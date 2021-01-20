Osayi transferinde Fenerbahçe'ye şok yanıt!

Öncelikle, önümüzdeki sezon için anlaşmaya varılan Bright Osayi -Samuel'in gelişini öne çekmeye çalışan sarı lacivertli yönetim, 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Queens Park Rangers ( QPR ) ile görüşmelerini sürdürüyor.

SÖZLEŞMESi HAZiRANDA BiTECEK



İngiliz ekibi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Osayi-Samuel için 750 bin sterlin isterken, bu rakam Fenerbahçe tarafından yüksek bulundu.