Haberler Fenerbahçe Osayi transferinde Fenerbahçe'ye şok yanıt!

Osayi transferinde 'ye şok yanıt!

Son dakika transfer haberleri | Tıpkı sezon öncesinde olduğu gibi ara transfer dönemine de hızlı başlayan , , ve 'i kadrosuna katmıştı. Osayi ile sezon sonundan geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, genç futbolcunun bu ay içerisinde takıma katılması için kulübü ile görüştü. Ancak beklenmedik bir yanıt alındı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:24
Osayi transferinde Fenerbahçe'ye şok yanıt!

Öncelikle, önümüzdeki sezon için anlaşmaya varılan -Samuel'in gelişini öne çekmeye çalışan sarı lacivertli yönetim, 23 yaşındaki futbolcunun kulübü () ile görüşmelerini sürdürüyor.

Osayi transferinde Fenerbahçe'ye şok yanıt!

SÖZLEŞMESi HAZiRANDA BiTECEK

ekibi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Osayi-Samuel için 750 bin sterlin isterken, bu rakam tarafından yüksek bulundu.

Osayi transferinde Fenerbahçe'ye şok yanıt!

Halen devam eden görüşmelerde sarı lacivertlilerin elini güçlendiren en büyük koz ise, Osayi'nin bir an önce 'ye gelip 'ye katılmak istemesi.

Osayi transferinde Fenerbahçe'ye şok yanıt!

Her iki kanatta da oynayabilen Nijeryalı futbolcu bu sezon 23 maçta 3 gol, 3 asist üretti.

Osayi transferinde Fenerbahçe'ye şok yanıt!

'nin 4 yıllık anlaşma yaptığı -Samuel, takımlarından 'ta forma giyiyor. Nijeryalı, bu sezon 56 kezle Championship'te en fazla çalım atan futbolcu. ()

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