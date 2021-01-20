Osayi transferinde Fenerbahçe'ye şok yanıt!

Öncelikle, önümüzdeki sezon için anlaşmaya varılan Bright Osayi-Samuel'in gelişini öne çekmeye çalışan sarı lacivertli yönetim, 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Queens Park Rangers (QPR) ile görüşmelerini sürdürüyor.
Öncelikle, önümüzdeki sezon için anlaşmaya varılan Bright Osayi-Samuel'in gelişini öne çekmeye çalışan sarı lacivertli yönetim, 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Queens Park Rangers (QPR) ile görüşmelerini sürdürüyor.
SÖZLEŞMESi HAZiRANDA BiTECEK
İngiliz ekibi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Osayi-Samuel için 750 bin sterlin isterken, bu rakam Fenerbahçe tarafından yüksek bulundu.
Halen devam eden görüşmelerde sarı lacivertlilerin elini güçlendiren en büyük koz ise, Osayi'nin bir an önce Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'ye katılmak istemesi.